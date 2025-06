Doppelgold für Hoenke und Schmid

Die Leichtathletiksaison ist in vollem Gang, und mit den Kantonalen Meisterschaften in Wohlen fand ein erster Höhepunkt statt. Die acht teilnehmenden Athletinnen und Athleten des LV Fricktal massen sich sehr erfolgreich mit der kantonalen Konkurrenz und holten acht Medaillen ins Fricktal, darunter vier goldene.

Am erfolgreichsten waren Leonie Hoenke (Möhlin) bei den U20 und Niclas Schmid (Wittnau) bei den U16, die beide zwei Meistertitel holen konnten.

Leonie Hoenke bewies, dass schnelle Beine wohl in der Familie liegen und gewann sowohl den 100-Meter-Sprint in starken 12,26 Sekunden als auch die 100-Meter-Hürden mit 14,87 Sekunden. Damit erreichte sie auch in beiden Disziplinen die Limite für die Schweizermeisterschaften der Aktiven, die Ende August in Frauenfeld stattfinden werden. Eine weitere Medaille, eine silberne, gewann sie im Weitsprung. Ebenfalls drei Medaillen konnte sich Niclas Schmid umhängen lassen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte der junge Fricktaler im 80-Meter-Sprint, in welchem er mit 9,49 Sekunden im Vorlauf eine persönliche Bestleistung aufstellte. Im Final bestätigte er diese Zeit mit 9,51 Sekunden und gewann Gold. Mit dieser Zeit qualifizierte er sich auch für die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften, die im September in Zofingen durchgeführt werden. Eine zweite Goldmedaille holte er im Weitsprung mit 5,91 m. Auch im Hochsprung holte er mit Bronze eine weitere Medaille.

Sofija Gajic (Stein) hatte diese Saison auf die 400-Meter-Distanz gewechselt und bestritt in Wohlen ihren ersten Wettkampf in dieser Disziplin. Es zeigte sich, dass sie gut gearbeitet hatte, sie gewann mit 63,34 Sekunden nicht nur die Silbermedaille bei den U18, sondern qualifizierte sich mit dieser Zeit auch für die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften. Für die letzte Medaille war Lucie Fleig (Möhlin) bei den U16 besorgt. Ihr gelang ein sensationeller Hochsprung-Wettkampf, sie stellte mit 1,53 Metern eine neue persönliche Bestleistung auf und gewann Bronze. (mgt)