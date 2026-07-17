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Die Zügel fest in der Hand

  17.07.2026 Fricktal, Böztal
Corina Wild (l.) konnte neun Mädchen und einen Jungen (an den Zügeln) ins Fahren einführen. Fotos: zVg
Corina Wild (l.) konnte neun Mädchen und einen Jungen (an den Zügeln) ins Fahren einführen. Fotos: zVg

Auf dem Hof von Corina Wild in Bözen konnten Ferienspass-Kinder diese Woche erste Erfahrungen mit dem Kutschenfahren machen.

Vreni Weber

Obwohl es Ferienzeit ist, hiess es am Montagmorgen für neun Mädchen und einen Jungen zeitig aus den Federn. Ihr Ferienspasskurs, der ...

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