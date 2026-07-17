Die Zügel fest in der Hand

Auf dem Hof von Corina Wild in Bözen konnten Ferienspass-Kinder diese Woche erste Erfahrungen mit dem Kutschenfahren machen.

Vreni Weber

Obwohl es Ferienzeit ist, hiess es am Montagmorgen für neun Mädchen und einen Jungen zeitig aus den Federn. Ihr Ferienspasskurs, der ABC-Kutschenfahrkurs mit Ponys, wurde aufgrund der anhaltend grossen Hitze spontan in die frühen Morgenstunden vorverlegt. Gut überlegt, zum Wohl der Kinder und der Tiere. Zur grossen Überraschung der Kursleiterin Corina Wild waren alle Kinder total flexibel und trafen pünktlich bereits um 7.00 Uhr in Bözen ein.

Nach einem theoretischen Teil, in welchem vor allem die verschiedenen Kutschenarten vorgestellt wurden, ging es an erste praktische Übungen. Die lustigen Holzpferde machten alles geduldig mit, bis die Griffe passten und die Zügel perfekt in der Hand lagen. Dann hiess es einspannen. Ein Gig, ein leichter zweirädriger Wagen und ein vierrädriger Wagen, eine Mischung von Marathon- und Dressurwagen. Unter der Anleitung und dem kundigen Blick von Corina Wild wurde auch diese Hürde mit Bravour gemeistert. Voller Stolz durften alle für eine Runde die Zügel in die Hand nehmen und erleben, wie die Ponys auf ihre Befehle oder ihren Griff reagierten. Lilli, welche schon Erfahrung mit Reiten gesammelt hat, meldete sich für den Kutschenfahrkurs an, weil sie Pferde liebt und weil sie lernen wollte, wie sie die Zügel beim Kutschenfahren halten muss. Ihr und den andern Kindern, hat der Kurs auf dem Hof von Corina Wild gefallen. Die Lebensfreude und das Vertrauen der Kinder in sich und in die Pferde waren eindrücklich.