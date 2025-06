Die schönsten Sommerfotos unserer Leser

Jetzt mitmachen und Ihr Foto in der NFZ finden

Hobbyfotografen aufgepasst: Die Neue Fricktaler Zeitung zeigt die schönsten und stimmungsvollsten Sommerfotos ihrer Leserinnen und Leser. Alle Schnappschüsse werden auf der Website präsentiert. Eine Auswahl der Sommerbilder wird in der Zeitung gedruckt.

Drücken Sie im richtigen Moment auf den Auslöser? Gelingen Ihnen immer mal wieder witzige Schnappschüsse oder ist Ihnen in den Ferien ein tolles Motiv vor die Linse geraten und Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Senden Sie uns ab sofort bis Freitag, 22. August 2025, Ihr schönstes Foto unter dem Motto «Sommerfoto 2025». Alle Fotos werden auf der NFZ-Website veröffentlicht. Eine Auswahl der Schnappschüsse zeigt die Neue Fricktaler Zeitung in der Print-Ausgabe. Unter allen Einsendungen verlost die NFZ drei Gutscheine (60, 40 und 20 Franken) vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg.

Fotos Ihres Sommers 2025

Senden Sie uns Ihr Sommerfoto bitte in hoher Auf lösung (mindestens 1 MB ist Pflicht). Wir sind gespannt, wie und was Sie mit der Kamera festgehalten haben. Beschreiben Sie in einem kurzen Text dazu, wo das Foto aufgenommen worden ist und wie die Akteure (Kinder, Tiere, etc.) auf dem Bild heissen. Vergessen Sie nicht, Ihren Namen und Ihren Wohnort anzugeben. (nfz)

Wohin senden?

Senden Sie Ihre Dateien per E-Mail an redaktion@nfz.ch

Betreff: Sommerfoto 2025.