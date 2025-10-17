Immobilien
Die Salinen bereiten ihr Geschenk vor

  17.10.2025 Brennpunkt, Möhlin
Mittendrin statt nur am Meer: Diese Tetrapoden sollen bald den Landstrassen-Kreisel schmücken. Visualisierung: zVg
Baugesuch für den Wellenbrecher-Kreisel liegt nun auf: Sechzig Tonnen schwer, sieben Meter hoch, gedacht als Betonkunst beim Landstrassen-Kreisel zwischen Möhlin und Rheinfelden: Die Salinen halten an ihrem Vorhaben fest.

Ronny Wittenwiler

Ab heute Freitag liegt ...

