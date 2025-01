Die Modellflieger haben allen Turbulenzen getrotzt

Juristische Auseinandersetzungen kosteten viel Geld

Turbulente Jahre liegen hinter der Modellfluggruppe Fricktal. Der Verein musste 2016 den Flugbetrieb im Rheinfelder Grossgrüt wegen eines Bundesgerichtsentscheids einstellen. Seit 2023 steht ein neuer Flugplatz in Möhlin zur Verfügung, doch bis dahin gab es ebenfalls juristische Auseinandersetzungen. Jetzt läuft der Flugbetrieb problemlos.

Valentin Zumsteg

«230 000 Franken haben wir für Anwalts-, Gerichts- und Baukosten ausgegeben», erklärt Fred Böni. Er ist Präsident der Modellfluggruppe Fricktal. Die vergangenen Jahre waren für den Verein, der seit 1968 existiert und aktuell rund 70 Mitglieder zählt, nicht einfach. 2016 musste die Modellfluggruppe nach einem Bundesgerichtsurteil ihren Flugplatz im Rheinfelder Grossgrüt, den sie während Jahrzehnten genutzt hatte, schliessen. Das war ein herber Schlag.

«Es läuft sehr gut»

In der Folge evaluierte eine Arbeitsgruppe des Vereins 39 mögliche Alternativstandorte. Die Wahl fiel schliesslich auf das Gebiet Langacker in Möhlin, ganz in der Nähe der Autobahn. Der Landwirt, dem die Parzelle gehört, war bereit, 2000 Quadratmeter zu verpachten. Alles sah gut aus, doch es gab zahlreiche Einsprachen und eine langwierige juristische Auseinandersetzung.

Trotz dieser Widrigkeiten konnte die Modellf luggruppe 2023 den Neustart im Langacker in Möhlin feiern. Der Kanton hat schliesslich den Flugplatz bewilligt. «Nur dank der Unterstützung des Schweizerischen Modellflugverbandes, der über eine Rechtsschutzversicherung verfügt, konnten wir uns juristisch wehren», schildert Fred Böni.

Mittlerweile hat der Verein bereits zwei Flugsaisons am neuen Standort erlebt. Böni zieht eine positive Bilanz: «Es läuft sehr gut, alles ist tipptopp. Wir halten uns an alle Regeln und sind sehr vorsichtig, es gibt keine Probleme. Für uns ist das ein guter Standort.»

Von der Rasenpiste in den Himmel

Gestartet wird auf einer Rasenpiste, die rund 150 Meter misst. Im Einsatz sind Modellf lieger, die entweder elektrisch oder mit Benzin respektive Kerosin angetrieben werden. Ein Modelldüsenjet kann durchaus auch 300 Stundenkilometer erreichen. «Wir f liegen nur, wenn es nicht regnet und nicht viel Wind hat. Pro Jahr sind das zwischen 50 und 60 Flugtage», schildert Fred Böni, der seit 2011 Modellflieger ist und zahlreiche Flugzeuge besitzt. Ihn faszinieren sowohl die Mechanik als auch das Fliegen.

Fred Böni freut sich, dass der Flugbetrieb am neuen Standort so gut läuft: «Wegen der juristischen Auseinandersetzungen hatten wir über fünf Jahre lang keinen eigenen Flugplatz. Das war existenziell. Trotzdem brach der Verein nicht auseinander. Wir pflegen ein gutes und aktives Vereinsleben.» Nach einer schwierigen Phase mit vielen juristischen Unsicherheiten blickt der Verein optimistisch in die Zukunft.

Einblick in die Welt des Modellflugs

Am 8. und 9. Februar lädt die Modellfluggruppe Fricktal alle Interessierten zu einer Ausstellung in die Mehrzweckhalle Fuchsrain in Möhlin ein. Die Ausstellung bietet Gelegenheit, die Welt des Modellflugs hautnah zu erleben. Besucher können Modelle bewundern, sich mit erfahrenen Piloten austauschen und sich von der Vielfalt und Technik des Modellflugs inspirieren lassen. «Die Veranstaltung richtet sich an alle Altersgruppen, von Technikbegeisterten bis hin zu Familien, die einen spannenden Tag erleben möchten», heisst es in einer Medienmitteilung. Geboten werden neben Informationen auch Simulatorflüge, eine Bastelecke für die Jüngsten sowie eine Fliegerbeiz. Die Ausstellung ist am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 9. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (nfz)