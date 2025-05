Die Mitte in Laufenburg ...

Der diesjährige Fraktionsausflug «Der Mitte» des Kantons Aargau führte in den Bezirk Laufenburg, genauer gesagt in die Stadt Laufenburg. Den Auftakt machte ein Besuch bei der Naturenergie Holding AG, wo CEO Michel Schwery das Unternehmen präsentierte. Am Nachmittag standen eine Firmenbesichtigung der Naturenergie Holding AG, ein Rundgang durch Natur, Kultur und Geschichte von Laufenburg unter der fachkundigen Leitung von Alt-Stadtammann und ehemaligem Grossrat Ruedi Lüscher oder ein Jassturnier im Angebot. Ab 16 Uhr war die Mitte Fraktion Gast bei der visionären Firma Flexbase AG. Das Technologiezentrum Laufenburg (TZL) wird ab 2028 im Dreiländereck Schweiz/ Deutschland/Frankreich operativ sein und vereint Energiespeicherung, künstliche Intelligenz und aerodynamische Forschung. CEO Marcel Aumer stellte das beeindruckende Projekt vor. Den Abschluss des Fraktionsausfluges bildete ein feines Abendessen im Restaurant Adler. (mgt/nfz)