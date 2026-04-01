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«Die Kritik an der Individualbesteuerung ist zu respektieren»

  01.04.2026 Brennpunkt, Fricktal
Alfons P. Kaufmann ist Sprecher der Postulanten. Foto: zVg
Alfons P. Kaufmann ist Sprecher der Postulanten. Foto: zVg

Der Kanton Aargau soll aufzeigen, wie er eine allfällige steuerliche Benachteiligung bei der Einführung der Individualbesteuerung minimieren kann. Dies wird in einem Postulat mit Fricktaler Beteiligung verlangt.

Valentin Zumsteg

Am 8. März hat die Mehrheit der ...

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