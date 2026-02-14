Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die Formkurve zeigt steil nach oben

  14.02.2026 Sport, Möhlin
Anfang März steht für Volley Möhlin 2 das Derby gegen den Tabellenführer VBC Rheinfelden an: Seraina Ernst (von links), Eveline Odink, Aline Bieri, Aurelia Barth, Lea Oliva, Claudia Siegenthaler, Joëlle Scheuchzer, Analea Apelt, Claudia Rinderknecht, Julia Misteli, Denise Lang, Marina Gatschet. Auf dem Foto fehlt Selina Apelt und Petra Barbazza. Foto: zVg
Anfang März steht für Volley Möhlin 2 das Derby gegen den Tabellenführer VBC Rheinfelden an: Seraina Ernst (von links), Eveline Odink, Aline Bieri, Aurelia Barth, Lea Oliva, Claudia Siegenthaler, Joëlle Scheuchzer, Analea Apelt, Claudia Rinderknecht, Julia Misteli, Denise Lang, Marina Gatschet. Auf dem Foto fehlt Selina Apelt und Petra Barbazza. Foto: zVg

Volley Möhlin 2: Platz drei erkämpft

Das Team der 3. Liga Pro von Volley Möhlin ist mit seinem aktuellen dritten Tabellenrang ziemlich stolz auf die erbrachte
Leistung.

Die Formkurve zeigt steil nach oben und alle Spielerinnen geben Vollgas, um bei jedem ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote