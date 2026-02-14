Die Formkurve zeigt steil nach oben und alle Spielerinnen geben Vollgas, um bei jedem ...

Das Team der 3. Liga Pro von Volley Möhlin ist mit seinem aktuellen dritten Tabellenrang ziemlich stolz auf die erbrachte Leistung.

Volley Möhlin 2: Platz drei erkämpft

Die Formkurve zeigt steil nach oben und alle Spielerinnen geben Vollgas, um bei jedem Match die drei Punkte für sich zu gewinnen. Der Siegeswille und eine gute Stimmung lassen die Schützlinge des Trainerteams Seraina Ernst, Aline Bieri, Lea Oliva und Petra Barbazza an der Tabellenspitze mitspielen.

15 Spiele, 29 Punkte

Aufgrund vieler Veränderungen startete das Damen 2 von Volley Möhlin im Herbst noch etwas ungewiss in die neue Saison. Trainerin Petra Barbazza hat ihre Aufgabe für die aktuelle Saison an Seraina Ernst übergeben, die bereits zum Schluss der letzten Saison einige Erfahrungen als Teamcoach sammeln konnte. Während Aline Bieri und Lea Oliva als Spielertrainerinnen im Einsatz sind, feuern Petra Barbazza und Seraina Ernst das Team am Spielfeldrand lautstark an. Aktuell belegen sie mit 29 Punkten aus 15 Spielen den dritten Tabellenplatz hinter VBC Rheinfelden und STV Gränichen. Sie konnten gegen SV Lägern Wettingen, Volley Reusstal, VBC Kanti Baden, SV Olten, BTV Aarau, BSC Zelgli Aarau, Volley Schönenwerd und den Zweitplatzierten STV Gränichen einen Sieg einfahren.

Junge Spielerinnen werden integriert

Nebst dem Trainerinnenwechsel hat das Team erneuten Zuwachs von Lova Gerber und Ilenia Toccariello aus dem vereinseigenen 4. Liga-Team bekommen. Zwei sehr motivierte Jungtalente ergänzen mit ihrem druckvollen Angriff auf der Position Annahme-Aussen das Team und wollen ihren Gegnerinnen das Leben schwer machen. Auf der Position der Libera gab es auch für Joëlle Scheuchzer tatkräftige Unterstützung. Lea Oliva ist neu auch als Annahme- und Verteidigungsspezialistin auf dem Feld.

Zum Schluss das Derby gegen Rheinfelden

Aufgrund der Sportferien ist nun eine dreiwöchige Wettkampfpause angesagt. Danach bestreitet das Team anfangs März gleich drei Spiele in einer Woche. Ein Auswärtsspiel gegen Volley Reusstal und SV Olten. Zum Saisonende steht am Samstag, 7. März, das Heimspiel gegen die Tabellenführerinnen VBC Rheinfelden auf dem Programm. Das Team hofft dabei auf lautstarke Unterstützung der Zuschauenden. (mgt)