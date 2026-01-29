Die «Füchsinnen» gewannen souverän

2. Liga: Die Fricker Handballerinnen setzten sich mit 36:26 gegen Schaffhausen durch

Am vergangenen Sonntag, 25. Januar, spielte die erste Fricker Damenmannschaft auswärts gegen die SG Schaffhausen. Das Spiel fand ab 13 Uhr in der BBC-Arena B statt.

Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel in Frick, welches die Frickerinnen mit zehn Toren Unterschied gewinnen konnten. Mit einem kleinen Kader starteten die Frickerinnen solide in die erste Halbzeit. Beide Mannschaften lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und schossen abwechslungsweise Tore. Auf beiden Seiten schlichen sich jedoch vermehrt Fehlwürfe und teilweise technische Fehler ein, weshalb die Füchsinnen wie auch die Gegnerinnen nicht in Führung gehen konnten. Nach 15 Minuten stand es 7:7.

In der 20. Minute gab es eine kurze Unterbrechung, da die Spieluhr falsch eingestellt wurde. Diese nutzten die Fricker Damen für eine kleine Besprechung. Danach gelang es ihnen, durch gute Verteidigungsarbeit und schnelle Gegenstösse einen Vorsprung aufzubauen. Zur Halbzeit stand es 17:13 für Frick.

Frick vergrössert Vorsprung

Die Frickerinnen starteten so in die zweite Halbzeit, wie sie die erste beendet hatten. Schnelle Gegenstösse verhalfen ihnen, den Vorsprung noch weiter auf bis zu 14 Tore zu vergrössern. Die Defensive funktionierte grösstenteils gut. Vereinzelte Patzer führten zu gegnerischen Toren. Die Füchsinnen konnten sich jedoch fangen, und so war es für die Gegnerinnen schwierig, einfache Tore zu schiessen. Das Spiel beendete das in der 2. Liga spielende Fricker Damenteam mit 36:26.

Damen 1: Matchvorschau

Am kommenden Samstag, 31. Januar, steht für die Frickerinnen das erste Heimspiel im neuen Jahr auf dem Programm. Mit Handball Züri Unterland reist der aktuell achtplatzierte Gegner ins Fricker Ebnet. Das Spiel wird um 16 Uhr angepfiffen. Das Hinspiel in Kloten gegen Handball Züri Unterland verlief leider nicht zu Gunsten der Fricker Füchsinnen. Die Damen verloren das Spiel mit sechs Toren Differenz. Die Frickerinnen möchten jedoch dieses Spiel mit viel Tempo und Konzentration im Angriff und konsequenter Verteidigungsarbeit für sich entscheiden und zwei weitere Punkte einsammeln. Mit der Unterstützung des Heimpublikums soll am Samstag ein intensives und umkämpftes Spiel gezeigt werden. ( ja/)