Die Familientradition geht weiter

Das Gasthaus zum Bären geht in neue Hände über

Nach über 30 Jahren als Gastgeber übergeben Hans und Getty Kistler das Gasthaus zum Bären in Bözen an die neue Pächterschaft: Ganesathas Thayalakuru, der den «Bären» bereits seit 2011 mitprägt und eher unter dem Rufnamen «Kuru» bekannt ist, übernimmt das Gasthaus gemeinsam mit seiner Frau Sasikala im Juni 2026.

Die Vertrautheit wird auch Dank bestehendem Personal wie Renata Riner bleiben, welche seit 30 Jahren im Bären mitwirkt. Weiter hat die Bözerin Sandra Binkert im November 2025 die Stelle im «Bären» als Köchin angetreten und wird auch mit der neuen Pächterschaft weiterhin für den «Bären» tätig sein. Hans und Getty Kistler haben den «Bären» seit ihrem Antritt als Wirtepaar in 8. Generation mit grossem Herz, Flair und Engagement geführt, die Übergabe fällt ihnen deshalb nicht leicht, und es schwingt auch ein wenig Wehmut mit. Die neue 9. Generation mit den Söhnen Sven und Lars unterstützt das neue Wirtepaar weiterhin im Hintergrund.

Der «Bären» war nicht nur Arbeitsplatz, sondern Heimat, Lebenswerk und Treffpunkt für Generationen von Gästen. Umso schöner ist es, dass die Geschichte weitergeht – mit einem Wirtepaar, das denselben Respekt vor Haus, Dorf, Region und Stammgästen mitbringt.

Auch kulinarisch bleibt sich der «Bären» treu: Die beliebten Cordon bleus, die weit herum geschätzte Metzgete, die «Bäre»-Salatsauce und das bekannte Sri-Lanka-Menü von Kuru bleiben auf der Karte und verbinden damit Tradition mit der persönlichen Handschrift des neuen Wirtepaares. So werden Erinnerungen weiterleben – und gleichzeitig wird Neues entstehen.

Mit der Übergabe werden die Öffnungszeiten erweitert. Neu ist der «Bären» von Freitag bis Dienstag von 9 bis 23 Uhr geöffnet. An diesen fünf Tagen wird der «Bären» weiterhin das sein, was er für viele Menschen seit immer ist: ein Ort zum Ankommen, Erzählen, Anteilnehmen, Austauschen, Geniessen, Lachen, Feiern.

Infos

Ustrinkete 25. April; Wiedereröffnung am 5. Juni; vom 26. April bis 4. Juni bleibt der «Bären» aufgrund der Übergabe geschlossen.

Neue Öffnungzeiten nach der Wiedereröffnung: Freitag bis Dienstag: 9 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 21 Uhr; am Mittwoch und Donnerstag bleibt der «Bären» geschlossen.