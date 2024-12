Deutliche Niederlage für Frick

Handball, 1. Liga: SG TSV Frick 1 – HV Olten 1 23:32

Am vergangenen Samstag musste der TSV Frick eine deutliche Heimniederlage gegen den HV Olten hinnehmen. Mit einem Endstand von 23:32 zeigte der Gegner über weite Strecken des Spiels seine Klasse, während die Fricker vor allem in der Defensive und im Angriff zu viele Schwächen offenbarten.

Zu Beginn des Spiels konnte die SG TSV Frick phasenweise mithalten, doch insbesondere in der Verteidigung offenbarte die Mannschaft grosse Lücken, vor allem über die rechte Seite. Der HV Olten nutzte diese Schwächen konsequent aus und erzielte einfache Tore, die dem Fricker Torhüter keine Chance liessen. Nach 12 Minuten schafften es die Fricker, durch eine kurze Druckphase auf 4:6 zu verkürzen, doch die Fehlerquote im Angriff blieb zu hoch. Technische Fehler und erfolglose Abschlüsse führten dazu, dass sich Olten bis zur Halbzeitpause deutlich absetzen konnte. Beim Stand von 10:17 ging es in die Kabinen.

Hoffnungsschimmer zu Beginn, Einbruch zum Schluss

Die Fricktaler kamen mit einer stabileren Defensive aus der Pause und zeigten in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit eine bessere Leistung. In dieser Phase konnte Olten lediglich ein Tor erzielen. Doch obwohl Frick defensiv besser agierte, blieb der Angriff weiterhin ein Problem. Nur drei Tore konnten die Fricker in dieser Phase erzielen, sodass die Aufholjagd ausblieb. Im weiteren Verlauf des Spiels übernahm der HV Olten wieder das Kommando. Die Fricker verloren an Konstanz und liessen den Gästen immer wieder zu viel Raum. Mit schnellem Spiel und cleveren Abschlüssen bauten die Oltener den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende stand eine klare 23:32-Niederlage für die SG TSV Frick.

Defensive Schwächen und mangelnde Konstanz

Die Niederlage gegen den HV Olten zeigt deutlich, woran die SG TSV Frick weiter arbeiten muss. Während die Anfangsphase der zweiten Halbzeit positive Ansätze zeigte, fehlte es an der notwendigen Konstanz und Effektivität, um ein solches Spiel bis zum Ende offen zu gestalten. Der Gegner aus Olten zeigte, warum er zu den stärkeren Teams der Liga gehört, und nutzte die Schwächen der Fricker gnadenlos aus.

Am kommenden Freitag bestreiten die Fricker das letzte Heimspiel vor der kurzen Winterpause. Um 20.30 Uhr empfängt die Mannschaft den STV Willisau vor heimischem Publikum in der Ebnet-Halle in Frick. Das Team hofft, die Niederlagenserie zu beenden und sich mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu verabschieden. (mgt)