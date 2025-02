Derby-Sieg als krönender Schlusspunkt

Handball: Damen der SG Magden/Möhlin gewinnen die Meisterschaft.

Im letzten Spiel für die Damen der SG Magden/ Möhlin 1 wartete mit dem TSV Frick 1 auswärts ein Derby-Gegner. Nach enger Partie mit wechselnden Führungen erzielte Alessandra Barbieri den Siegtreffer und hinten parierte Alison Girard den letzten gegnerischen Wurf zum Endstand 25:24 (11:11). Dabei war die SG Magden/ Möhlin mit nur einer Wechselspielerin angereist.

Christine Steck

Trotz personeller Engpässe überzeugten die Damen von Alexander Ernst und Thomas Bruhin beim Auswärtsspiel gegen Frick 1 von Beginn weg mit einer starken Teamleistung. Die Startsechs, angeführt von Alessandra Barbieri, kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück und glich in der achten Spielminute zum 3:3 aus. Nach vielen technischen Fehlern auf beiden Seiten erhöhte Rechtsaussen Lisa Osterholz erstmals auf plus eins (13.), wenig später lautete der Spielstand 6:4 für Magden/Möhlin. Die Auszeit beim Heimteam, das mit einer vollen Bank antreten konnte, brachte kurzfristig wenig, aber mit zunehmender Spieldauer folgte der Ausgleich und es entwickelte sich ein enger Schlagabtausch bis zur Pause zum 11:11.

Entscheidung kurz vor Schluss

Nach dem Wiederanpfiff ging es ausgeglichen weiter, ein Team legte vor, das andere zog nach. Während bei Magden/Möhlin mehrmals Schrittfehler gepfiffen wurden und der Ball wieder bei den Füchsinnen landete, hätte das Momentum wechseln können, aber das Glück des Tüchtigen lag auch beim personell reduzierten Auswärtsteam, welches die Siebenmeter durch Anouk Burkhalter zuverlässig im Tor versenkte, ein Stoppfoul im richtigen Moment provozierte oder eine entscheidende Parade durch Alison Girard beisteuerte. Letzteres geschah beim 18:18 (44.) gegen Rahel Fankhauser vom Flügel. Vier Minuten vor dem Ende ging Magden/Möhlin noch einmal mit zwei Treffern in Front, ehe das Heimteam durch Tamara Treyer und Fabienne Stäuble wieder ausglich, zum 24:24 in der letzten Spielminute. Zwanzig Sekunden vor dem Abpfiff nahm Trainer Alex Ernst das Timeout und gab mit wenigen, präzisen Anweisungen den Fahrplan vor. Spielmacherin Barbieri ging in den Abschluss und traf, im Gegenzug versuchten die Frickerinnen noch auszugleichen, aber Girard parierte. Dann gab es kein Halten mehr für die aufopfernd kämpfenden Damen der SG Magden/Möhlin und sie feierten sich ausgelassen. Mit nur einer Niederlage und einem Unentschieden nach 16 Partien gewinnen die Damen der SG Magden/ Möhlin 1 die Meisterschaft (2. Liga) verdient.

SG Magden/Möhlin: Girard (5/29, 18%); Mehr (2), Osterholz (5), Steck (3), Arndt, Herzog (1), Burkhalter (8), Barbieri (6).