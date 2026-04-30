Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der TV Stein macht den Aufstieg klar

  30.04.2026 Sport, Stein
Die Spielgemeinschaft TV Stein 1 hat den Aufstieg in die 2. Liga geschafft. Foto: zVg
Die Spielgemeinschaft TV Stein 1 hat den Aufstieg in die 2. Liga geschafft. Foto: zVg

Handball 2.-Liga-Aufstiegsrunde: SG TV Stein 1 – Handball Birseck 24:17 (13:10)

Der TV Stein hat es geschafft: Mit einem 24:17-Heimsieg gegen Handball Birseck dreht das Team die Drei-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel und steigt verdient in die 2. Liga auf. Das Sportcenter Bustelbach ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote