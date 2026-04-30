Der TV Stein macht den Aufstieg klar

Der TV Stein hat es geschafft: Mit einem 24:17-Heimsieg gegen Handball Birseck dreht das Team die Drei-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel und steigt verdient in die 2. Liga auf. Das Sportcenter Bustelbach ...

Handball 2.-Liga-Aufstiegsrunde: SG TV Stein 1 – Handball Birseck 24:17 (13:10)

Der TV Stein hat es geschafft: Mit einem 24:17-Heimsieg gegen Handball Birseck dreht das Team die Drei-Tore-Hypothek aus dem Hinspiel und steigt verdient in die 2. Liga auf. Das Sportcenter Bustelbach verwandelte sich am Sonntag in einen Hexenkessel, der die Mannschaft nach vorne peitschte.

Beide Teams starteten nervös. Technische Fehler, vorsichtige Angriffe, viel Abtasten – die Begegnung blieb bis Mitte der ersten Halbzeit völlig ausgeglichen. Dann der erste grosse Aufreger: Patrick Ankli, bis in die Haarspitzen motiviert, ging in der Abwehr etwas zu beherzt zur Sache. Nach seiner dritten Zweiminutenstrafe war für ihn bereits nach 24 Minuten Schluss. Ein Moment, der ein Team ins Wanken bringen kann – aber Stein reagierte anders: Anstatt zu hadern, rückte das Team enger zusammen. Die Abwehr arbeitete kompakter, und im Angriff übernahm jeder ein Stück mehr Verantwortung. Bis zur Pause resultierte eine 13:10-Führung für den TV Stein, und damit war der Rückstand aus dem Hinspiel egalisiert. Mit Wiederanpfiff zeigte Stein eine der stärksten Defensivphasen der Saison. Die 6:0-Deckung stand wie eine Wand, Birseck wurde immer wieder zu Würfen aus der zweiten Reihe gezwungen. Und hinter dieser Wand: Michi Adler, der einen starken Tag erwischte. Paraden im Minutentakt und Reflexe wie aus dem Lehrbuch. Birseck verzweifelte zunehmend. Vorne übernahm Jannik Behlinger das Kommando. Er zauberte im Angriff, setzte seine Mitspieler perfekt ein und dirigierte die Abwehr. Wenn es Strafwürfe gab, war die Sache klar, Döme Häfeli trat an und versenkte jeden einzelnen 7-Meter eiskalt. Auch vom verletzungsbedingten Ausfall von Gianluca Caruso liessen sich die Steiner nicht aufhalten. Der Vorsprung wuchs auf vier, fünf und schliesslich sieben Tore an. Die über 150 Zuschauer brachten die Halle zum Kochen.

Als die Schlusssirene ertönte, gab es kein Halten mehr. 24:17, ein souveräner Heimsieg, ein leidenschaftlicher Auftritt und ein verdienter Aufstieg in die 2. Liga. (ds/)