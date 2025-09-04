Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Der TSV Frick überzeugt zum Ligastart

  04.09.2025 Sport, Frick
«Raaagete»: Das Team visualisiert, wo diese Saison hinführen soll. Foto: zVg
«Raaagete»: Das Team visualisiert, wo diese Saison hinführen soll. Foto: zVg

Handball 1. Liga: SG Handball Seetal – TSV Frick 28:32

Nach einer turbulenten Saison ist die Sehnsucht nach einigen ruhigen Jahren beim Herren 1 des TSV Frick Handball gross. Nachdem sie zuletzt zweimal nur haarscharf dem Abstieg entgingen, ist das Ziel nun in erster Linie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote