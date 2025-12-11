Der Samichlaus kam zum Tennisclub

Strahlende Kinderaugen und viel Bewegung prägten den diesjährigen Samichlaus-Nachmittag beim Tennisclub Rheinfelden. Insgesamt 22 Juniorinnen und Junioren im Alter von 5 bis 12 Jahren nahmen an der Veranstaltung teil. Zusätzlich waren auch die Kinder der Trainer Yannick und Nico sowie einige Geschwister anwesend. Während rund zwei Stunden konnten sich die Kinder auf allen drei Hallenplätzen mit abwechslungsreichen, polysportiven Aktivitäten austoben. Spiel, Spass und Bewegung standen dabei klar im Mittelpunkt. Um 15 Uhr folgte dann der Höhepunkt des Nachmittags: Der Samichlaus überraschte die Kinder mit seinem Besuch. In ruhiger Atmosphäre nahm er sich für jedes einzelne Kind Zeit, sprach Lob aus und überreichte anschliessend ein persönliches Chlaussäckli. Nach rund 45 Minuten verabschiedete sich der Samichlaus und zog weiter. Zum Abschluss wurden die Kinder im Clubrestaurant mit einem Hotdog und einem Getränk verpflegt – offeriert vom Club. Ein gelungener Anlass, der für viele glückliche Gesichter und schöne Erinnerungen sorgte. (mgt)