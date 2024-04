TV Möhlin: der perfekte Abend für das Zwoi und die NLB

Handball, TV Möhlin: Die zweite Mannschaft schafft den Aufstieg

Am Samstag lag der Fokus nicht nur auf der NLB-Partie gegen GC Amicitia/HC Küsnacht, welche die erste Mannschaft mit 30:25 (18:14) gewann, sondern auch beim vorgängigen Aufstiegsspiel (M2) des Zwoi gegen die SG Städtli-Baden 2. Vor fast 400 Zuschauenden gewann die zweite Mannschaft vom TVM klar und setzte damit den krönenden Schlusspunkt nach einer fast perfekten Saison in der zweiten Liga.

Den Start in das Aufstiegsspiel verschlief die Mannschaft von Zoltan Majeri und Marc Droll komplett. Die Badener führten schnell und lagen in der dreizehnten Spielminute mit 6:1 vorne. Erst danach nahm der Möhliner Angriff Fahrt auf, liess Tore folgen, vor allem durch Florian Wirthlin. Die Verteidigung stand nun besser und Alain Wenger entschärfte die nächsten Bälle der Badener. So resultierte zur Halbzeit ein 12:10 für das Heimteam.

Der Start in die zweite Spielzeit gelang ihm viel besser: Mit Linus Fässler und Lukas Christen reihten sich die nächsten Werfer in die Torschützenliste ein. Mit der Umstellung auf zwei Kreisläufer, welche die Badener Abwehr forderte, kreierten sich die Fricktaler mehr Raum, um zu schönen Abschlüssen zu gelangen. Aber die Gäste liessen nicht nach. Als nach der 43. Minute Möhlin plötzlich nur noch zu viert auf der Platte stand, setzte sich Christen durch, riss die Halle wieder mit. Aber auch die Gästefans unterstützten ihr Team lautstark. Und auf dem Feld wurde gefightet, Fouls provoziert und folglich auch die dritte Zeitstrafe für Cyrill Horath (Städtli) und damit Rot ausgesprochen. Der TVM führte zu dieser Zeit mit plus sechs, sieben Toren, konnte nun auch Reservespieler einwechseln. Nach dem Schlusspfiff, beim 28:22, waren die Männer des Zwoi nicht mehr zu halten, stürmten aufs Feld und bildeten eine Jubeltraube!

Start-Ziel-Sieg für den TV Möhlin

Die erste Mannschaft startete gut, so dass GC-Trainer Sascha Schönholzer beim 1:4-Rückstand in der siebten Spielminute bereits die Auszeit nahm. Mit schnellen Anspielen und Abschlüssen über die rechte Seite holten die Zürcher auf, erzielten den Anschlusstreffer per Siebenmeter zum 8:9 (13.). Danach kam Möhlin kurzzeitig offensiv ins Straucheln, ehe Linus Fässler, der vorher im Zwoi-Match gespielt hatte, seinen nächsten und übernächsten Treffer im Tor der Gäste platzierte (13:11, 22.). Es folgten erneut schwache Minuten der Gastgeber, auch bedingt durch das Wechseln der Stammspieler, aber nach dem kurzzeitigen Ausgleich zum 13:13 (23.), gaben Fässler und Valentin Mahrer alles und erhöhten wieder auf plus zwei. Als danach Jonas Coetermans den Siebenmeter gegen Kenneth Tan parierte, waren die Zuschauer vollends aus dem Häuschen. Coetermans spielt bereits leihweise bei Wacker Thun/Steffisburg 2 und wird den TV Möhlin definitiv verlassen. Mit einem Vier-Tore-Vorsprung ging man in die Kabinen.

Topscorer: Linus Fässler zeigte eine starke Leistung

Nach der Pause machte Linus Fässler dort weiter, wo er aufgehört hatte. Der Linkshänder erzielte am Schluss neun Treffer aus neun Versuchen. Seine Teamkollegen vom Zwoi feierten jeden seiner Treffer laut johlend, was ihn wohl heute besonders motivierte. Nach dem Gegenstoss von Stian Grimsrud zum 25:18 nahm GC Amicitia die Auszeit, versuchte weiterhin mit dem zusätzlichen Feldspieler mehr Druck auf die Möhliner Abwehr zu erzeugen und kam nochmals auf 20:25 heran. Danach glänzte Justin Larouche mit seinem nächsten Treffer und Coetermans parierte mit einem Wackler erneut gegen Tan vom Siebenmeter. Ein schöneres Abschiedsgeschenk hätte sich der Torhüter nicht machen können. Die letzten zehn Minuten liess Möhlin nichts mehr anbrennen. Youngster Cédric Liechti versenkte seinen Siebenmeter im Tor von Tim Müller und Stian Grimsrud wusste mit dem Kempa, nach Assist von Jan Waldmeier, zum 29:23 (56.) zu begeistern. Schlussstand: 30:25 und verdiente zwei Punkte mit einem Kader, das nur wenig Wechselmöglichkeiten besass.