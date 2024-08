Der kantonale Nachwuchs trifft sich im Fricktal

Tennis: Aargauer Junioren-Meisterschaften in Frick und Rheinfelden

Am Mittwoch haben in Frick und in Rheinfelden die Aargauer Junioren-Meisterschaften begonnen. 116 junge Tennisspielerinnen und -spieler kämpfen in neun Einzelkategorien um den Titel. Die Finalspiele finden am 8. September in Frick statt.

2001 und 2009 war der TC Frick schon mit der Organisation der «Aargauischen Junioren Tennis Meisterschaften» (AJTM) betraut, damals in Zusammenarbeit mit dem TC Laufenburg. Musste in jenen Jahren bei schlechtem Wetter in eine entlegene Halle ausgewichen werden – kantonale Meisterschaften dürfen nur auf bei Swiss Tennis angemeldeten Plätzen ausgetragen werden – so wird heute einfach in die clubeigene Halle disloziert. «Beide Tennisclubs – Frick und Rheinfelden – verfügen mit je vier Sandplätzen und drei Hallenplätzen über eine ideale Infrastruktur», erklärt TC Frick-Präsident Massimo Fini. Auch sonst passe die AJTM ideal zu den beiden Clubs, die sich beide stark in der Junioren-Förderung engagieren. Massimo Fini betont: «Die Zusammenarbeit ist ideal.»

Lokalmatador Simon Bringold

Für Kader-Spielerinnen ist die Teilnahme an den kantonalen Meisterschaften Pflicht, für alle anderen erfolgt sie auf Anmeldung. Auf dem Papier der stärkste Spieler in der Kategorie U18 und damit in der Favoritenrolle ist Felix Messmer (R2, TC Esp Fislisbach). Die Turniernummer zwei ist Simon Bringold (R3) vom TC Frick. Dass mit ihm zu rechnen ist, bewies der Fricker bereits im März an den kantonalen Hallen-Meisterschaften, als er Messmer im Halbfinale über die volle Distanz forderte. Sollten die beiden wieder aufeinandertreffen, wäre der Ausgang offen. Ebenfalls Titelchancen haben Raphael Enea Huber (R3, TC Zofingen) und Lorenzo Valente (R3, TC Zofingen), die allerdings bereits im Viertelfinal aufeinandertreffen.

Bei den Juniorinnen wurden die Kategorien U18 und U16 zusammengelegt. Top gesetzt sind die beiden U16-Spielerinnen Jara Hürzeler (R2, TC Zofingen) und Natasa Kraljevic (R2, TC Huba). Die nominell stärkste Kontrahentin des Duos ist die Frickerin Medea John (R3, TC Frick), die aber wohl bereits bei ihrem zweiten Auftritt auf Hürzeler treffen wird. Sollte es zum Duell Hürzeler gegen Kraljevic kommen, darf man gespannt sein. Denn von den letzten zwei Direktbegegnungen konnten beide Spielerinnen je eine gewinnen.

U12-Kategorien am besten besetzt

Die U12-Kategorien sind sowohl bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren die grössten des Turniers. Bei den Jüngsten in der U10-Kategorie ist Elias Sekinger (R5, TC Spreitenbach) der Titelfavorit, stand er doch bereits bei der Hallen-Ausgabe der kantonalen Titelkämpfe im Final. Sein nominell stärkster Herausforderer ist Bakar Balla Jalloh (R6) vom TC Rheinfelden.

Die Junioren bestreiten zudem noch zwei Doppelkonkurrenzen. Eine in der Kategorie U18 mit sieben teilnehmenden Paarungen und eine in der Kategorie U14, wo sich vier Duos angemeldet haben. Bei den Juniorinnen mussten die Doppelkonkurrenzen abgesagt werden.

Auch im 2025

Die aktuelle Zusammenarbeit der Tennisclubs von Frick und Rheinfelden wird über die aktuellen Titelkämpfe hinaus weitergeführt. Im 2025 führt der TC Rheinfelden die AJTM durch (mit den Finalspielen in Rheinfelden), der TC Frick tritt dann als Partnerclub auf. Zuerst aber freut man sich jetzt in Frick auf spannende Partien – vorzugsweise im Beisein von richtig vielen Zuschauern. Und die, versichert Tanja John, werden bestens verpflegt: «Im Gegensatz zum TC Rheinfelden haben wir zwar kein eigenes Clubrestaurant, dafür aber viele f leissige Bäckerinnen unter den Vereinsmitgliedern.» (sir/mgt)

«Aargauische Junioren Tennis Meisterschaften» vom 28. August bis 8. September 2024 auf den Aussen-Anlagen des TC Frick (Hauptaustragungsort) und des TC Rheinfelden. Spielzeiten: Samstag, 31. August und Sonntag, 1. September ab 8.30 bis 20 Uhr; Mittwoch, 4. September von 13.30 bis 19 Uhr; Finalspiele am Samstag, 7. und Sonntag, 8. September auf der Anlage des TC Frick. – Die Spiele können in Rheinfelden und Frick mit künstlicher Beleuchtung oder bei schlechtem Wetter in der Halle ausgetragen/fortgesetzt werden.