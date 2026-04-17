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Der GP Rüebliland feiert 50 Jahre

  17.04.2026 Sport, Sulz
Der GP Rüeblilandtross in idyllischer Umgebung unterwegs. Vorne der letztjährige Gesamtsieger Karl Herzog (Deutschland). Fotos: zVg
Der GP Rüeblilandtross in idyllischer Umgebung unterwegs. Vorne der letztjährige Gesamtsieger Karl Herzog (Deutschland). Fotos: zVg

Internationales Rad-Mehretappenrennen der Junioren

Der GP Rüebliland hat in diesem Jahr etwas zu feiern. Als Jubiläums-Supplement wird die diesjährige Tour, die vom 3. bis 6. September stattfindet, um einen Tag verlängert. Etappenorte sind diesmal Brugg, Steinmaur, ...

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