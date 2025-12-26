«Der Bürger wurde ganz einfach vergessen»

Kritik an neuer Lösung für Steuererklärung

Ab 2026 wird EasyTax durch eTax Aargau ersetzt. Der Kanton spricht von einer «einfachen, benutzerfreundlichen und praktischen» Lösung für die digitale Steuererklärung. Der Fricktaler SVP-Grossrat Andy Steinacher ist ganz anderer Meinung.

Valentin Zumsteg

Es tönt alles so gut: «Mit der neuen Lösung eTAX AARGAU erledigen Sie Ihre Steuererklärung einfach, sicher und direkt im Browser – ohne Installation einer Software. Über 400 000 Steuerpflichtige profitieren von dieser modernen Lösung», hält die Kantonsverwaltung fest. Ab 2026 setzt der Aargau bei der digitalen Steuererklärung für natürliche Personen nicht mehr auf die Software Easy Tax, sondern neu auf eTax Aargau. Um dieses Angebot nutzen zu können, müssen sich die Steuerpflichtigen bei der «AGOV Access App» registrieren, dabei handelt es sich um einen Authentifizierungsdienst des Bundes. Regierungsrat Markus Dieth spricht von einer «zukunftsorientierten und benutzerfreundlichen Lösung für die elektronische Steuererklärung.» Das sieht SVP-Grossrat Andy Steinacher aus Schupfart ganz anders. «Nun muss sich jede und jeder Steuerpflichtige mit dem Anmeldeverfahren AGOV-App einloggen. Wer es schon gemacht hat, weiss, dass das nicht ganz einfach ist.» Für viele Aargauerinnen und Aargauer sei die Hürde für die Erstinstallation hoch, oft nicht machbar. «Mit der AGOV-App wird von den Steuerpflichtigen ein oberkompliziertes Anmeldeverfahren verlangt, das seinesgleichen sucht», findet Steinacher. Für ihn ist klar: «Bei deren Entwicklung wurde ganz einfach der Bürger vergessen, der damit umgehen sollte.» Er befürchtet, dass wegen des «zu komplizierten Anmeldeverfahrens» viele Aargauer Steuerpflichtige die Steuererklärung wieder in Papierform ausfüllen werden.

Steinacher hat deswegen zusammen mit Parteikollege Christoph Hagenbuch aus Oberlunkhofen eine Interpellation im Aargauer Parlament eingereicht. Darin möchte er wissen, wie die Regierung gewährleistet, dass die Steuerpf lichtigen Unterstützung beim Einloggen mit der AGOV-App erhalten. «Hat der Aargau ein alternatives Login-System auch in Betracht gezogen», lautet eine andere Frage. Die Antworten dürften die Bürgerinnen und Bürger sehr interessieren.