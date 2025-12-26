Immobilien
«Der Bürger wurde ganz einfach vergessen»

  26.12.2025 Fricktal, Aargau
EasyTax wird in die Rente geschickt. Fotos: zVg
EasyTax wird in die Rente geschickt. Fotos: zVg

Kritik an neuer Lösung für Steuererklärung

Ab 2026 wird EasyTax durch eTax Aargau ersetzt. Der Kanton spricht von einer «einfachen, benutzerfreundlichen und praktischen» Lösung für die digitale Steuererklärung. Der Fricktaler SVP-Grossrat Andy ...

