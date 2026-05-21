«Der Anlass ist genial, ich werde ihn weiter unterstützen»

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  21.05.2026 Laufenburg, Fricktal
Christian Schweizer gibt die Geschäftsleitung nach dem SlowUp 2026 ab. Foto: sir
Christian Schweizer gibt die Geschäftsleitung nach dem SlowUp 2026 ab. Foto: sir

Christian Schweizer vor seinem letzten SlowUp als Geschäftsführer

Er habe in den drei Jahren als Geschäftsführer die Arbeit seines Vorgängers noch mehr schätzen gelernt, sagt Christian Schweizer und blickt mit viel Vorfreude auf den 21. SlowUp Hochrhein vom 21. Juni – es ist sein ...

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