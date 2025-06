Der 200 000ste Rennrad-Kilometer

Sulzer Rad-Sonntagstouren: Jährlich jeweils ab Anfang März bis Ende Oktober schreibt der Radfahrerverein «Helvetia» Sulz für jeden Sonntag sowie an Feiertagen eine Rennradtour aus. Über vierzig Vereinsinterne wie Gäste – im Alter von 16 bis 70 Jahren – nutzen die Gelegenheit, gemeinsame Ausfahrten zu unternehmen. Leckerbissen sind die Klassiker am Karfreitag zum Rheinfall und zurück, an Auffahrt um den Hallwilersee, am Pfingstmontag um den Zugersee sowie eine Langdistanzfahrt über einen Pass jeweils im Juni. Diesen Pfingstmontag hatten zehn Radsportler die Fahrt von Sulz aus um den Zugersee – mit einer Distanz von 165 Kilometern – gemeinsam absolviert. Auf der langen Fahrt um den Zugersee wurde in Oberarth Mittagshalt gemacht und gestärkt radelte man zurück via Cham, Bremgarten nach Sulz.

Seit 2017 wird der Tourenplan im Internet publiziert und eine damit verbundene Touren-Meisterschaft mit Rangliste digital geführt. Nach Abschluss der Pfingstmontag-Tour haben alle Teilnehmenden mit den Rennrädern gemeinsam eine Distanz von 199 956 Kilometern zurückgelegt. Somit steht am kommenden Sonntag für alle Teilnehmer die Meilenstein-Kilometerzahl von 200 000 gemeinsam geradelten Kilometern seit 2017 an. Die geplante Tour ist kürzer, sie führt nach Gippingen, wo die Radsporttage besucht werden. (mgt)