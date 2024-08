Den Kandidaten auf den Zahn fühlen

Überparteiliches Podium zu den Regierungsratswahlen

Für die Aargauer Regierungsratswahlen vom 20. Oktober gibt es 14 Kandidaturen. Keine einzige stammt aus dem Fricktal. Ein überparteiliches Podium in Stein will die aussichtsreichsten neuen Kandidaten zur Rede stellen. Kritische Fragen sind willkommen.

Valentin Zumsteg

Die Liste ist eindrücklich: 14 Frauen und Männer treten am 20. Oktober bei den Gesamterneuerungswahlen für den fünfköpfigen Aargauer Regierungsrat an. So unterschiedlich die Parteizugehörigkeit sowie der berufliche und persönliche Hintergrund sind, eines haben sie gemeinsam: Niemand von ihnen stammt aus dem Fricktal. Zwar hat sich die Möhliner SVP-Grossrätin Désirée Stutz parteiintern für die Nomination als Nachfolgerin des abtretenden Regierungsrates Alex Hürzeler (Oeschgen) beworben, doch das Rennen machte bei der SVP – neben dem wiederantretenden Jean-Pierre Gallati – Martina Bircher aus Aarburg (die NFZ berichtete). So kommt es, dass aus heutiger Sicht das Fricktal wahrscheinlich ab dem 1. Januar 2025 nicht mehr in der Kantonsregierung vertreten sein wird. Seit über 30 Jahren ist das nicht mehr vorgekommen.

«Sicht der Region einbringen»

Die beiden Fricktaler Grossräte Alfons P. Kaufmann (die Mitte, Wallbach) und Andy Steinacher (SVP, Schupfart) bedauern dies. «Ich finde das schlecht. Ich habe sehr gehofft, dass Désirée Stutz bei der SVP das Rennen macht. Ein Regierungsrat kann immer auch die Sicht der Region, aus der er stammt, ins Plenum einbringen», sagt Kaufmann gegenüber der NFZ. Da es keine offiziellen Kandidaturen aus den Bezirken Rheinfelden und Laufenburg gibt, wollen Kaufmann und Steinacher aber zumindest den vielversprechendsten neuen Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn fühlen und herausfinden, wie sie sich zu Fricktaler Themen stellen. Zu diesem Zweck wird am Montag, 9. September, um 20 Uhr, im Saalbau in Stein ein überparteiliches Podium zu den Regierungsratswahlen durchgeführt. Alle Fricktaler Bezirksparteien unterstützen diesen Anlass, wie Kaufmann sagt.

Von den neuen Kandidatinnen und Kandidaten werden Martina Bircher (SVP, Aarburg), Beat Flach (GLP, Auenstein) und Ruth Müri (Grüne, Baden-Dättwil) auf dem Podium Platz nehmen. «Das sind die aussichtsreichsten Kandidaturen, die im Fricktal noch nicht so bekannt sind. Die bisherigen Regierungsräte, die nochmals antreten, kennt man ja bereits», so Kaufmann.

Kritische Fragen erwünscht

Wie stellen sich die beiden Kandidatinnen und der Kandidat beispielsweise zur Entwicklung des Sisslerfelds und zur Zukunft des Berufsbildungszentrums Fricktal in Rheinfelden? – das sind Fragen, auf welche die Fricktaler Grossräte eine Antwort wollen. Auch die Gesundheitsversorgung und der öffentliche Verkehr im Fricktal sind mögliche Themen. Steinacher und Kaufmann hoffen, dass viele Fricktalerinnen und Fricktaler die Gelegenheit nutzen werden, um anlässlich des Podiums kritische Fragen zu stellen.

Podiumsdiskussion zu den Regierungsratswahlen. Mit Martina Bircher (SVP), Beat Flach (GLP) und Ruth Müri (Grüne). Montag, 9. September, 20 Uhr, Saalbau, Stein.