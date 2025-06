«De Schnällscht Fricker» auf der Sportanlage Ebnet

Über 180 Kinder nahmen teil. Gestartet wurde in den jeweiligen Alterskategorien ab Jahrgang 2020 bis Jahrgang 2012. Aber auch die Kinder im Vorschulalter ...

Seit nun sechs Jahren führt der Elternverein Frick «de schnällscht Fricker» am Auffahrtswochenende durch.

Über 180 Kinder nahmen teil. Gestartet wurde in den jeweiligen Alterskategorien ab Jahrgang 2020 bis Jahrgang 2012. Aber auch die Kinder im Vorschulalter hatten die Möglichkeit mit dem Maskottchen «Foxi» um die Wette zu rennen. Bei ihnen ging es noch nicht um die Zeit, sondern um die Freude, dabei zu sein und so die ersten Erfahrungen an einem solchen Wettkampf zu machen. Nebst den jeweiligen Jahrgangsschnellsten, wurden auch die schnellsten Klassen prämiert. (mgt)