Das Kantonalturnfest kehrt ins Fricktal zurück

Stein wird 2028 zum Epizentrum des Aargauer Turnsports

Es ist eine Rückkehr, die Gänsehaut auslöst: Nach 93 Jahren findet das Aargauer Kantonalturnfest wieder im Fricktal, genauer gesagt in Stein, statt. Die Vorfreude im Turnverein Stein und im Dorf ist riesig. Ein sportlicher Höhepunkt im Aargauer Kalender.

Nur alle sechs Jahre wird dieser sportliche Grossanlass durchgeführt – ein Ereignis, das Turnvereine aus dem ganzen Aargau bewegt und verbindet. 2028 wird Stein zum pulsierenden Herzen des Turnsports. An zwei Wochenenden werden rund 15 000 Turnerinnen und Turner auf den Sportanlagen zwischen der neuen Kantonsschule und der Firma Novartis ihr Können zeigen – in Disziplinen wie Geräteturnen, Leichtathletik und Gymnastik. Dazu werden über 10 000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet, die das Dorf in ein Meer aus Vereinsfarben, Jubelrufen und unvergesslicher Stimmung tauchen werden.

Hinter den Kulissen wird schon lange gearbeitet Doch ein solcher Moment fällt nicht einfach vom Himmel. Während in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren wenig zu hören war, wurde hinter den Kulissen bereits mit grossem Engagement gearbeitet. Und Anfang Mai konnte der erste wichtige Meilenstein präsentiert werden: Das Organisationskomitee präsentierte an der Generalversammlung des TV Stein mit Stolz das offizielle Logo des Aargauer Kantonalturnfests 2028.

Logo mit regionaler Bedeutung

Das neue Logo ist mehr als nur ein grafisches Symbol – es ist ein Bekenntnis zur Region und ihren Werten. Die ikonische überdachte Holzbrücke, Wahrzeichen von Stein, steht im Mittelpunkt und erinnert daran, dass der Sport Brücken schlägt: zwischen Generationen, Dörfern und Herzen. Es ist ein Logo, das verbindet – genau wie das Fest selbst.

Süsse Symbolik zur Feier des Moments

Und weil im Aargau Tradition und Genuss Hand in Hand gehen, wurde dieser symbolische Meilenstein stilecht mit einer riesigen Aargauer Rüeblitorte der Konditorei Kunz gefeiert – ein süsser Moment, der die regionale Verwurzelung des Fests unterstrich. Ein Gemeinschaftsprojekt mit vielen helfenden Händen. Was heute mit einem Logo gefeiert wird, ist morgen ein Mammutprojekt. Rund 3000 Freiwillige wird es brauchen, damit das Turnfest in drei Jahren zu dem wird, was es sein soll: ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis. Das ehrenamtliche OK, das sich mit Herzblut engagiert, arbeitet bereits seit über einem Jahr unermüdlich an den Vorbereitungen. Ein Anlass dieser Grösse braucht neben viel Planung und Herzblut auch ganz viele helfende Hände. Das OK rechnet mit rund 3000 Freiwilligen, um das Fest in 3 Jahren unvergesslich zu machen. (mgt)