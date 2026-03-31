Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Das «Haus zur Sonne» steht im Mittelpunkt

  31.03.2026 Rheinfelden, Fricktal
Zwischen Vorfreude auf das Neue und Wehmut um das Scheidende: Das Museumsteam Stella Barmettler Wälti (von links), Kathrin Schöb Rohner und Janine Baumgartner. Fotos: Boris Burkhardt
Zwischen Vorfreude auf das Neue und Wehmut um das Scheidende: Das Museumsteam Stella Barmettler Wälti (von links), Kathrin Schöb Rohner und Janine Baumgartner. Fotos: Boris Burkhardt

Vor dem grossen Umbau von 2027 bis 2030 rückt das Fricktaler Museum in Rheinfelden mit Führungen und Kunstinstallationen das Gebäude, das «Haus zur Sonne», in den Mittelpunkt. Die verkürzte Saison endet am 28. Juni; im November nimmt das Museum endgültig ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote