Daniela Wächter ist Jahresmeisterin

Absenden der Sportschützen G50 Frick

14 Mitglieder der Sportschützen G50 Frick – zum Teil in Begleitung ihrer Partner – folgten der Einladung zum Absenden der Jahresmeisterschaft und des Endschiessens in Sisseln. Schützenmeisterin Daniela Wächter begrüsste die muntere Schützenfamilie und eröffnete das Absenden. Die Jahresmeisterschaft absolvierten 15 Mitglieder inklusive einem Nachwuchsschützen, der sich zusätzlich auch am Endschiessen beteiligte.

Kompetent und zügig führte Daniela Wächter durch die einzelnen Ranglisten der Wettkämpfe. Den Jah resausst ich gewan n Riwana Plattner vor Walter Mösch und Ueli Bögle. Ziel des Carré-Stichs war es, eine möglichst kleine Differenz der zwei Passenschüsse zu erreichen. Das Total der fünf besten Passen wurde gewertet. Bei Punktgleichheit bestimmten die besten Streichpassen den Rang. Auf dem 1. Rang landete Walter Mösch, auf dem 2. Rang Robert Waldmeier und den 3. Rang holte sich Urs Stäuble. Der Glücksstich ging an Urs Stäuble.

Jahresmeisterschaft

Zur Jahresmeisterschaft zählen sieben Pflichtresultate sowie die vier besten Resultate der Auswärtsschiessen. Daniela Wächter gewann die Jahresmeisterschaft vor Stefan Schwarz. Wächter holte sich den Titel dank sehr starken Auswärtsschiessen. Auf dem dritten Schlussrang platzierte sich Walter Mösch.

Auch am Ende dieses Schützenjahres ging dank der umsichtigen Daniela Wächter niemand mit leeren Händen nach Hause. (mgt)