Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Daniela Wächter ist Jahresmeisterin

  06.11.2025 Sport, Frick
Stefan Schwarz (von links), Daniela Wächter und Walter Mösch waren die Besten über das ganze Jahr. Foto: zVg
Stefan Schwarz (von links), Daniela Wächter und Walter Mösch waren die Besten über das ganze Jahr. Foto: zVg

Absenden der Sportschützen G50 Frick

14 Mitglieder der Sportschützen G50 Frick – zum Teil in Begleitung ihrer Partner – folgten der Einladung zum Absenden der Jahresmeisterschaft und des Endschiessens in Sisseln. Schützenmeisterin Daniela Wächter ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote