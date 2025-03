Am vergangenen Samstag trat die erste Damenmannschaft des TSV Frick in der heimischen Ebnet-Halle zum letzten Meisterschaftsspiel gegen die SG Oberwil an. Die erste Begegnung der Fricker 2. Liga-Handballerinnen mit dem Gegner im letzten November war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das schlussendlich die ...