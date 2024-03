«D’Baustell isch de Hit»- Grundsteinlegung fürs neue Schulhaus in Gansingen

Die Gansinger Schulkinder haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um der Grundsteinlegung für das neue Schulhaus am Dienstag den würdigen Rahmen zu verleihen.

Bernadette Zaniolo

Es war ein historischer Akt am Dienstagmorgen auf der Baustelle für das neue Schulhaus in Gansingen. «Ich hoffe, ihr habt euch Mühe gegeben», sagte Gemeindeammann Thomas Szabo an die Adresse der versammelten Schulkinder. Er bezog sich damit auf die Zeichnungen der Schulkinder, die später in der «Zeitkapsel», einem Kunststoffrohr, eingeschlossen und im Fundament einbetoniert wurden. Ins Rohr eingepackt wurden weitere Zeitzeugen wie Baupläne, Protokolle, darunter jenes der Urnenabstimmung, drei Tageszeitungen, die Auswertung der Studienergebnisse, die aktuelle Dorfchronik sow ie Flugblätter im Zusammenhang mit der Abstimmung für das neue Schulhaus. Thomas Szabo nutzte die Gelegenheit auch, um das Thema Berufswahl anzusprechen, das einige Schüler schon bald beschäftigen wird. Und der Gemeindeammann machte klar: «Bauberufe werden Zukunft haben.»

Positive Überraschung

Das war dann die passende Überleitung zum ersten Lied der Kinder. «D’Baustell isch de Hit» und «baue git halt ganz viel Appetit» sorgten für Schmunzeln und bereiteten den Anwesenden – Vertretern der Baukommission, des Gemeinderates, der Bauverwaltung, des Planungsbüros, der Kulturkommission und Handwerkern – viel Freude. Zur Überraschung übergaben die Schüler den Handwerkern auch einen Znüni-Korb. Mit Baustellengedichten zeigten zwei Schüler-Gruppen tolle sprachliche Kunstwerke.

Schulleiter Martin Steinacher eröffnete seine Laudatio mit den Worten: «Ich bin schon ein älterer Mann.» Dabei musste nicht nur er, sondern auch die Gästeschar schmunzeln. Mit seinen Worten, «das habe auch ich noch nie erlebt» unterstrich er jedoch die Bedeutung der Grundsteinlegung, beziehungsweise den Bau eines neuen Schulhauses erleben zu dürfen. Er wünschte eine spannende, vor allem aber unfallfreie Bauphase und zeigte sich überzeugt, dass mit diesem Neubau auch neue Freundschaften geknüpft werden.

Auf Kurs

«Alles in allem sind wir im Zeitplan. Auch kostenmässig sind wir auf Kurs. Es läuft erstaunlich gut», erklärte Vizeammann Urban Erdin sichtlich glücklich. Dabei ging er auch auf die Hangsicherung ein, die man vorsorglich kleiner – in Abständen von einem Meter – etappiert habe. Der Regenwassertank mit 22 000 Litern Fassungsvermögen ist bereits im Boden versenkt. Das Meteorwasser vom alten Schulhaus sei bereits angeschlossen. Der Rohbau soll bis Ende August 2024 fertig sein. Der Bezug des Neubaus ist während der Sommerferien 2025 geplant. Das Schulhaus ist für 125 Schüler ausgerichtet. Im Neubau befindet sich auch ein Mehrzwecksaal. «Er ist ein Mehrwert für die ganze Gemeinde», betonten Erdin und Szabo. Einen geschichtlichen Mehrwert wird die Gemeinde nach der Öffnung der «Zeitkapsel» beim alten Schulhaus erleben. Beim Bau vor rund 80 Jahren wurden im Mauerwerk dama lige Zeitzeugen eingemauert. Das alte Schulhaus wird nach dem Bezug des neuen abgerissen. Dort soll eine grüne Oase beziehungsweise eine Baumallee, zu stehen kommen.

An der Referendumsabstimmung vom 26. Februar 2023 sagten die Gansingerinnen und Gansinger ein zweites Mal deutlich Ja zum Schulhausneubau und dem Kredit von fast neun Millionen Franken. Der Spatenstich erfolgte am 12. Dezember 2023.