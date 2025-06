Cyrill Steinacher hat es schon wieder getan

Beim dritten Brugger Abendrennen holte sich Cyrill Steinacher (Sulz) zum dritten Mal den Sieg. Das angekündigte, zum Glück dann doch nicht so stark aufgetretene Gewitter, hielt am Mittwoch viele Fahrer und Zuschauer von einem Gang ans Abendrennen dieser Woche ab.

August Widmer

Cyrill Steinacher, der bei wesentlich besseren Witterungsbedingungen am Dienstag in einem Steherrennen auf der Rennbahn Zürich-Oerlikon auf den dritten Platz gefahren war, gewann in Brugg wie schon vor Wochenfrist überlegen. In dem auf 40 Runden reduzierten Rennen schwang der Sulzer mit 73 Punkten vor Florin Rüedi (Zürich/29 Punkte) und Joe Wengler (Meilen /25 Punkte) klar obenaus. Wegen des angesagten Gewitters nahmen lediglich neun Fahrer am Hauptrennen teil.

Besser war die Teilnehmerzahl beim Nachwuchs. So drängten bei der jüngsten Teilnehmerkategorie, den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 2013 und jünger, 20 Nachwuchsleute an den Start. Dieses Rennen wurde von Nico Imhof (Mellingen) gewonnen. Ihm gelang wie Cyrill Steinacher in der Hauptprüfung und seinem Bruder Diego Imhof im Nachwuchsrennen der Jahrgänge 2011 und 2012 auch beim dritten Start zum dritten Mal der Sieg.

Hoffen auf besseres Wetter

Beim Rennen der Junioren und Anfänger holte sich Aurel Achleitner (Cham) vor Saybien Zumsteg (Gansingen) und Nils Graf (Obfelden) den ersten Platz. Der RB Brugg als Veranstalter der Abendrennen hofft nun darauf, dass am nächsten Mittwoch bei der vierten Prüfung der 59. Saison endlich schönes Wetter herrscht. Dann dürften nicht nur die Teilnehmerzahlen bei den Sportlern und Zuschauern grösser sein, sondern es wird auf den ersten Plätzen auch andere Fahrer-Gesichter geben.