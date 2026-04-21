Champions League und WM in derselben Woche

Vom Montag, 13. April, bis Freitag, 17. April, fand auf der Sportanlage Schiffacker beim FC Rheinfelden das 11. Teamsports-Academy-Fussballcamp statt. Insgesamt nahmen 80 fussballbegeisterte Jungs und Mädchen teil, die von einem engagierten Trainerteam ...

Ein Fussballcamp in Rheinfelden

Vom Montag, 13. April, bis Freitag, 17. April, fand auf der Sportanlage Schiffacker beim FC Rheinfelden das 11. Teamsports-Academy-Fussballcamp statt. Insgesamt nahmen 80 fussballbegeisterte Jungs und Mädchen teil, die von einem engagierten Trainerteam unter der Leitung von Flo Hampel betreut wurden.

Direkt zu Beginn erhielt jedes Kind eine hochwertige Camp-Tüte, ausgestattet mit Trikot, Hose, Stulpen und Ball – ein echtes Highlight für alle Teilnehmenden. An den fünf Camp-Tagen stand vor allem eines im Mittelpunkt: Fussball pur. Mit abwechslungsreichen, professionellen Trainingseinheiten und täglich neuen Turniern wie «Champions League» oder «Weltmeisterschaft» kam garantiert keine Langeweile auf.

Neben der sportlichen Entwicklung wurde grossen Wert auf soziale Aspekte gelegt. Fair-Play, respektvoller Umgang und Teamgeist waren feste Bestandteile des Programms und wurden aktiv gefördert. Gleichzeitig sorgten gute Laune, Emotionen und eine mitreissende Stimmung für ein rundum gelungenes Erlebnis.

Ein besonderes Highlight bildete der Abschlusstag: Hier wurden die Eltern aktiv eingebunden und konnten gemeinsam mit ihren Kindern Fussball spielen sowie an kleinen Übungen teilnehmen. Dieser gemeinsame Ausklang stärkte nicht nur den Teamgeist, sondern sorgte auch für viele unvergessliche Momente.

Bei den täglichen Siegerehrungen gab es zahlreiche Pokale und Urkunden zu gewinnen, die die Leistungen der Kinder würdigten und zusätzliche Motivation schufen. Das Fussballcamp war somit nicht nur sportlich ein voller Erfolg, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur Förderung von Gemeinschaft und Fairness. (mgt)