Champions League und WM in derselben Woche

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  21.04.2026 Sport, Rheinfelden
Auch die Mädchen waren mit Elan dabei. Fotos: zVg
Auch die Mädchen waren mit Elan dabei. Fotos: zVg

Ein Fussballcamp in Rheinfelden

Vom Montag, 13. April, bis Freitag, 17. April, fand auf der Sportanlage Schiffacker beim FC Rheinfelden das 11. Teamsports-Academy-Fussballcamp statt. Insgesamt nahmen 80 fussballbegeisterte Jungs und Mädchen teil, die von einem engagierten Trainerteam ...

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