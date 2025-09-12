Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bronze für die Schweiz

  12.09.2025 Sport, Schupfart
Das erfolgreiche Schweizer-Team (von links): Dominique Hischier, Flavio Orlik, Stevan Maitin, Thien Oulevey, Lorenzo Enz, Eileen Probst, Tessa Ebona, Mirja Pollheimer und April Fohouo. Foto: zVg
Das erfolgreiche Schweizer-Team (von links): Dominique Hischier, Flavio Orlik, Stevan Maitin, Thien Oulevey, Lorenzo Enz, Eileen Probst, Tessa Ebona, Mirja Pollheimer und April Fohouo. Foto: zVg

Junioren Europameisterschaften im Judo

U21-Mixed-Team schreibt Schweizer Judo-Geschichte an der Europameisterschaft. Mit dem erstmals zusammengestellten Team konnten die Schweizer Judokas den dritten Rang erzielen.

Eileen Probst, Judoka aus Schupfart vom JJJC Brugg, kämpfte ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote