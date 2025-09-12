Bronze für die Schweiz

U21-Mixed-Team schreibt Schweizer Judo-Geschichte an der Europameisterschaft. Mit dem erstmals zusammengestellten Team konnten die Schweizer Judokas den dritten Rang erzielen.

U21-Mixed-Team schreibt Schweizer Judo-Geschichte an der Europameisterschaft. Mit dem erstmals zusammengestellten Team konnten die Schweizer Judokas den dritten Rang erzielen.

Eileen Probst, Judoka aus Schupfart vom JJJC Brugg, kämpfte am Donnerstag, 3. September, in der Kategorie U21 bis 57 Kilogramm an der Europameisterschaft in Bratislava. Trotz grossem Einsatz musste sie sich im Achtelfinale geschlagen geben und schied aus dem Turnier aus.

Doch am Sonntag, 7. September, folgte der grosse Auftritt mit dem Mixed-Team. Zum ersten Mal gelang es der Schweiz an einer Junioren-Europameisterschaft ein vollständiges U21-Mixed-Team zusammenzustellen, mit Starterinnen und Startern in allen Gewichtskategorien.

Als Aussenseiter ging das Team in die erste Begegnung gegen Griechenland. Mit grosser Entschlossenheit sicherte Eileen Probst den vierten Punkt für die Schweiz und damit den Einzug in die nächste Runde. Auch im Viertelfinale gegen Aserbaidschan behielt das Schweizer Team die Oberhand und gewann erneut mit 4:2. Im Halbfinale unterlag die Mannschaft zwar der starken Auswahl aus der Türkei, doch der Traum von einer Medaille war noch nicht ausgeträumt.

Im Kampf um Bronze traf die Schweiz auf Rumänien. Angetrieben vom Teamgeist und einer beeindruckenden Moral gewannen die Schweizer Judokas die Begegnung mit 4:2 und sicherten sich damit sensationell die Bronzemedaille.

Was vor wenigen Jahren noch undenkbar schien, wurde durch Zusammenhalt, Kampfgeist und Leidenschaft möglich gemacht. Die Europameisterschaft in der Slowakei wurde für das ganze Schweizer Team zum Triumph und ein historischer Erfolg für das Schweizer Judo. (mgt)