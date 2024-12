Musikwettbewerb in Luzern

Jedes Jahr am letzten Wochenende im November findet der schweizerische Brass Band-Wettbewerb statt. Da das Auditorium Stravinsky in Montreux renoviert wird, spielen die Bands bis 2025 im KKL in Luzern.

Die Brass Band Fricktal hat auch dieses Jahr in ...