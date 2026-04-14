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Kanton prüft, ob es mehr Brandschutz-Kontrollen braucht

  14.04.2026 Rheinfelden, Aargau
In dieser Bar in Crans-Montana brannte es in der Neujahrsnacht. Foto: zVg
In dieser Bar in Crans-Montana brannte es in der Neujahrsnacht. Foto: zVg

Kanton prüft, ob es mehr  Brandschutz-Kontrollen braucht

Antwort auf Interpellation von Fricktaler Grossrätin

Beim Brandschutz kommt der Eigenverantwortung der Eigentümer und der Betreiber von Ausgehlokalen eine zentrale Rolle zu. Der Aargauer ...

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