Bewegungs-Spass für die ganze Familie

Am Sonntag, 7. September, wird mitten in Rheinfelden, auf dem Dach des Rheinparkings, wieder «Coop Andiamo» durchgeführt. Zahlreiche Vereine bieten den Besucherinnen und Besuchern eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten.

«Coop Andiamo»

Am Sonntag, 7. September, wird mitten in Rheinfelden, auf dem Dach des Rheinparkings, wieder «Coop Andiamo» durchgeführt. Zahlreiche Vereine bieten den Besucherinnen und Besuchern eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten.

Der kostenlose Bewegungsanlass für die ganze Familie macht wieder Halt in Rheinfelden. Auf dem Sportareal zwischen Schützen und Schifflände, direkt neben der Altstadt, bieten zahlreiche lokale Vereine und Anbieter aus Rheinfelden und Umgebung sowie die Event-Partner eine breite Palette an sportlichen Aktivitäten zum Entdecken und Ausprobieren an: Pumptrack, Velo-Kidsparcours, Hüpfburg, Kletterwand, Bungee-Run, Reaktionswand, Spielzelte, Mini-Tennis, Judo, Footgolf, Hockey-Torwandschiessen, Badminton, Orientierungslauf und vieles mehr. Auch der beliebte Kids-Run findet wieder statt (Start um 13 Uhr). Abgerundet wird der Anlass um zirka 16 Uhr durch eine Abschlussshow mit viel Tanz und Bewegung.

Alle Angebote sind kostenlos

Am besten bewegt man sich schon bei der Anreise und fährt mit dem Velo zum Eventzentrum. Es stehen grosse Veloparkplätze zur Verfügung. Sämtliche Bewegungsangebote sind kostenlos und es braucht keine Anmeldung. Zudem gibt es vor Ort ganz viele «Müsterli und Gschänkli» zum Mitnehmen sowie Verpflegungsstände. Mit dem «Coop Andiamo Sammelspass» können sich die Besucherinnen und Besucher im Eventzentrum ausserdem auf eine sportliche Entdeckungsreise begeben. Unter den Teilnehmenden werden tolle Preise verlost und zusätzlich kann einem anwesenden Verein geholfen werden, einen Beitrag für die Vereinskasse zu gewinnen. (mgt)

www.coopandiamo.ch