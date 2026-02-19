Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Überlegener Sieg

  19.02.2026 Sport, Frick
Selina Burger beim Torabschluss. Foto: zVg
Selina Burger beim Torabschluss. Foto: zVg

2. Liga: TV Pratteln – TSV Frick Damen 1 21:40

Am vergangenen Freitag spielte das Damen-1-Team aus Frick auswärts gegen den TV Pratteln NS. Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel in Frick, welches die Frickerinnen mit neun Toren Unterschied für sich ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote