Überlegener Sieg

2. Liga: TV Pratteln – TSV Frick Damen 1 21:40

Am vergangenen Freitag spielte das Damen-1-Team aus Frick auswärts gegen den TV Pratteln NS. Die beiden Mannschaften kannten sich bereits aus dem Hinspiel in Frick, welches die Frickerinnen mit neun Toren Unterschied für sich entscheiden konnten. Das Ziel war, erneut zwei Punkte zu erzielen.

Bereits zu Beginn der ersten Halbzeit konnten die Frickerinnen einen kleinen Vorsprung aufbauen. Sie erhielten nach acht Minuten das erste Gegentor. Beide Teams blieben von technischen Fehlern sowie Fehlwürfen nicht verschont. Die Füchsinnen blieben jedoch am Ball und versuchten, mit guter Verteidigungsarbeit den Vorsprung zu halten. Dies gelang ihnen gut, auch im Angriff wurden die technischen Fehler weniger. Die Fricker Damen gingen mit 18:11 in die Pause.

Der Start in die zweite Halbzeit gelang sehr gut. Im Angriff wurde ein Tor nach dem anderen geworfen, und die Verteidigungsarbeit funktionierte wie gewünscht. Bis zur 45. Minute konnten die Frickerinnen den Vorsprung auf 15 Tore ausbauen, und auch die restlichen 15 Minuten des Spiels wurden gut genutzt. Die Fricker Damen schossen noch elf weitere Tore, den Gegnerinnen gelangen nur noch sechs zusätzliche Treffer. So stand es am Schluss 40:21 für Frick.

Das nächste Spiel findet am 28. Februar gegen TV Unterstrass 1 statt. ( ja/)