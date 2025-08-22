Die teils spektakulären Ballwechsel am Beachvolleyball-Turnier in Frick wurden immer wieder mit Applaus der Zuschauer gewürdigt. Am Samstagmorgen spielten die Herren in der Liga B1. Leider erlitt ein Teilnehmer bei einer Block-Aktion eine Schnittwunde im Gesicht und das Team musste sich ...

Die teils spektakulären Ballwechsel am Beachvolleyball-Turnier in Frick wurden immer wieder mit Applaus der Zuschauer gewürdigt. Am Samstagmorgen spielten die Herren in der Liga B1. Leider erlitt ein Teilnehmer bei einer Block-Aktion eine Schnittwunde im Gesicht und das Team musste sich vom Turnier zurückziehen. Das Siegerteam Giger/Ulrich setzte sich im Final mit 2:0 gegen Häfliger/Baumgartner durch. Am Nachmittag waren die Damen in der Kategorie B3 am Start. Acht Teams duellierten sich in spannenden Spielen. Im Final setzen sich Hostettler/ Hächler gegen Fontana/Markl mit 2:0 durch. Am Sonntagmorgen holten sich Gerhard/Mai den Turniersieg vor Epp/ Vacilotto in der Liga B2 Frauen. Am Sonntagnachmittag gewannen in der Turnierkategorie B3 der Männer Hrytsuk Widmer vor Varone/Segura. (mgt)