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Barbara Strebel fühlt sich wohl in ihrer alten Heimat

  31.05.2026 Persönlich
Barbara Strebels tägliche Aussicht: das ehemalige Fabrikgebäude von Wuhrmann. Foto: Yasmin Malard
Barbara Strebels tägliche Aussicht: das ehemalige Fabrikgebäude von Wuhrmann. Foto: Yasmin Malard

Barbara Strebel wurde in Rheinfelden geboren, ist in Gipf-Oberfrick aufgewachsen, hat zwischenzeitlich in Basel und Zürich gewohnt und ist nun wieder zurück in Rheinfelden, wo sich der Kreis schliesst.

Yasmin Malard

«Hier fühle ich mich schon wohl», sagt Barbara Strebel in ...

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