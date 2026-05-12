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«Badminton spielen und den Rollstuhl steuern ist nicht einfach»

  12.05.2026 Mettauertal, Sport
Gruppenfoto mit dem erfolgreichen Badminton-Ehepaar Ilaria und Luca Olgiati. Fotos: Susanne Hörth
Gruppenfoto mit dem erfolgreichen Badminton-Ehepaar Ilaria und Luca Olgiati. Fotos: Susanne Hörth

Ilaria Olgiati und Luca Olgiati sind für ihre international herausragenden Leistungen im Rollstuhl-Badminton bekannt. Ein Kennenlernen der besonderen Art ermöglicht das Athleten-Ehepaar an seinem Wohnort Mettauertal rund 80 Schülerinnen und Schülern am Freitagmorgen.

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