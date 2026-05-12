«Badminton spielen und den Rollstuhl steuern ist nicht einfach»

Ilaria Olgiati und Luca Olgiati sind für ihre international herausragenden Leistungen im Rollstuhl-Badminton bekannt. Ein Kennenlernen der besonderen Art ermöglicht das Athleten-Ehepaar an seinem Wohnort Mettauertal rund 80 Schülerinnen und Schülern am Freitagmorgen.

Ilaria Olgiati und Luca Olgiati sind für ihre international herausragenden Leistungen im Rollstuhl-Badminton bekannt. Ein Kennenlernen der besonderen Art ermöglicht das Athleten-Ehepaar an seinem Wohnort Mettauertal rund 80 Schülerinnen und Schülern am Freitagmorgen.

Susanne Hörth

Einer spontanen Idee am Mettauertaler Neujahrsapéro folgte eine ebenso spontane Zusage: «Ich habe Ilaria und Luca Olgiati gefragt, ob sie nicht mal Lust hätten, an der Schule etwas über den Badminton Rollstuhlsport zu erzählen», erklärte Gemeinderätin Sandra Hauri am Freitagmorgen in der Turnhalle im Mettauertaler Ortsteil Wil.

Dort zeigten die beiden Rollstuhl-Badminton Profis Ilaria und Luca Olgiati den Schülerinnen und Schülern der dritten bis sechsten Klassen, worauf es beim aktiven Sport im Rollstuhl ankommt. Die Kinder durften selbst in die speziellen Sportrollstühle steigen und ausprobieren, wie anspruchsvoll es ist, das Gefährt schnell zu manövrieren, gleichzeitig den Badmintonschläger richtig einzusetzen und sogar Hindernisse zu überwinden.

Mit viel Geduld, Humor und beeindruckender Fachkenntnis demonstrierten die beiden Athleten den Kindern, wie vielfältig und dynamisch der Rollstuhlsport ist. In der Turnhalle herrschte an diesem Morgen eine Mischung aus Staunen, Begeisterung und sportlichem Ehrgeiz. «Cool», «Gar nicht so einfach», «Hat Spass gemacht», «Badminton spielen und dabei den Rollstuhl steuern ist gar nicht so einfach» tönte es denn auch von den Mädchen und Buben.

Das Ehepaar Olgiati sorgte am Schulstandort Wil für besonders spannende und lehrreiche Turnstunden. Rund 80 Mädchen und Buben erhielten so einen direkten Einblick in eine Sportart, die vielen zuvor kaum bekannt war – und die sie nun mit neuen Augen sehen.

Dass sie für das Leben im Rollstuhl und noch viel mehr für ihre Sportart sensibilisieren können und das zudem auch noch an ihrem Wohnort – das Ehepaar Olgiati lebt im Mettauertaler Ortsteil Hottwil – sorgte auch bei Ilaria und Luca Olgiati für grosse Freude.