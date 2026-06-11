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Austausch im Untergrund

  11.06.2026 Rheinfelden, Möhlin
Gemeinsame Sache: Beat Schöni (von links, Sektionsleiter Tiefbau der Stadt Rheinfelden), Sascha Peter (Sektionsleiter Aussendienste/Werke der Gemeinde Möhlin), Rheinfeldens Stadtpräsidentin Claudia Rohrer, Möhlins Gemeindeammann Loris Gerometta, Michi Berger (Leiter Wasserversorgung Möhlin), Riad Gashi (Wasserversorgung Rheinfelden) und Möhlins Gemeinderat Tommy Freiermuth (Ressort Tiefbau). Fotos: Ronny Wittenwiler
Gemeinsame Sache: Beat Schöni (von links, Sektionsleiter Tiefbau der Stadt Rheinfelden), Sascha Peter (Sektionsleiter Aussendienste/Werke der Gemeinde Möhlin), Rheinfeldens Stadtpräsidentin Claudia Rohrer, Möhlins Gemeindeammann Loris Gerometta, Michi Berger (Leiter Wasserversorgung Möhlin), Riad Gashi (Wasserversorgung Rheinfelden) und Möhlins Gemeinderat Tommy Freiermuth (Ressort Tiefbau). Fotos: Ronny Wittenwiler

Möhlin und Rheinfelden erhöhen Sicherheit bei der Trinkwasser-Versorgung

Am Möhliner Ortsausgang Richtung Rheinfelden könnte das Stufenpumpwerk «Riburg» ab sofort in Betrieb genommen werden – gebaut wurde es für den Notfall.

Ronny Wittenwiler

Aufgrund zu geringen ...

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