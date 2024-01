Ausnahmetrompeterin zu Gast in Rheinfelden

Klassik-Sterne morgen Mittwoch

Mit der Westfranzösin Lucienne Renaudin Vary zeigt eine junge und talentierte Trompeterin ihr Können an der Klassik-Sterne Rheinfelden.

Bei der vom Hochrhein Musikfestival ins Leben gerufenen Konzertreihe Klassik-Sterne Rheinfelden glänzen die Stars. Denn seit der Saison 2010/11 holen die künstlerische Leiterin Sol Gabetta und der Kulturmanager Christoph Müller hochkarätige Klassikstars nach Rheinfelden, um dem Publikum ein breites und vielfältiges Programm bieten zu können. Mit dem Gabetta Consort, dem Geiger Gilles Apap, dem Janoska-Ensemble, der jungen Trompeterin Lucienne Renaudin Vary, dem Akkordeonisten Félicien Brut sowie den Blechbläsern Thomas Gansch und Leonhard Paul gestalten Musikerinnen und Musiker von Weltformat die neue Saisons 2023/24 der Klassik-Sterne Rheinfelden.

Jung und frisch erklingt bei den Klassik-Sterne Rheinfelden am Mittwoch, 24. Januar um 20 Uhr im Musiksaal der Kurbrunnenanlage Rheinfelden (CH) die Trompete von Lucienne Renaudin Vary, Gewinnerin der Kategorie «Révélation soliste instrumental» bei den Victoires de la musique classique 2016 – ganz nach dem Vorbild von Alison Balsom jenseits des Kanals. Die Westfranzösin studierte zunächst in Le Mans, anschliessend in Paris. Von Anfang an profiliert sie sich in beiden Sparten – im Jazz ebenso wie in der klassischen Musik –, fühlt sich auf den Bühnen von La Folle Journée in Nantes ebenso wohl wie beim Jazzfestival in Marciac, zur Primetime mit Wynton Marsalis.

Es ist kein Zufall, dass sie hier nicht mit einem Pianisten, sondern mit dem grossartigen Akkordeonisten Félicien Brut gemeinsam auftritt, einem Schüler von Richard Galliano, der 2017 gemeinsam mit dem Quatuor Hermès das reizvolle Projekt «Le Pari des Bretelles» ins Leben gerufen hat. (mgt)

Konzertkarten können unter http://hmf.kulturticket.ch/, telefonisch unter 0900 585 887, oder an den üblichen Vorverkaufsstellen erworben werden. Siehe auch klassiksterne-rheinfelden.com