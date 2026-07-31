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Auf zur Schatzsuche

  31.07.2026 Rheinfelden
Foto: Nadine Kelly
Foto: Nadine Kelly

Lust auf gemeinsames Verweilen am lauschigen Rheinufer, Entdecken von idyllischen Waldgrotten und abenteuerliches Wandern über Stock und Stein unter hohen Bäumen hindurch? Das und vieles mehr ermöglichen die beiden NFZ-Schatzsuchen in Mumpf und in Eiken.

Den Schatz in Mumpf bereits gefunden haben Faye, Jessica, Hayley und Lara.

(nfz)

Alles zur Schatzsuche auf www.nfz.ch

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