Auf zur Schatzsuche

Auf zur Schatzsuche31.07.2026 Rheinfelden
Lust auf gemeinsames Verweilen am lauschigen Rheinufer, Entdecken von idyllischen Waldgrotten und abenteuerliches Wandern über Stock und Stein unter hohen Bäumen hindurch? Das und vieles mehr ermöglichen die beiden NFZ-Schatzsuchen in Mumpf und in Eiken.
Den Schatz in Mumpf bereits gefunden haben Faye, Jessica, Hayley und Lara.
(nfz)
Alles zur Schatzsuche auf www.nfz.ch
Lust auf gemeinsames Verweilen am lauschigen Rheinufer, Entdecken von idyllischen Waldgrotten und abenteuerliches Wandern über Stock und Stein unter hohen Bäumen hindurch? Das und vieles mehr ermöglichen die beiden NFZ-Schatzsuchen in Mumpf und in Eiken.
Den Schatz in Mumpf bereits gefunden haben Faye, Jessica, Hayley und Lara.
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