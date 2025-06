AUF VELO-DREILANDTOUR

25 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal trafen sich zusammen mit dem Leitungs-Team zur ersten diesjährigen Tagestour. Sie führte ab Muttenz nach Birsfelden, entlang der Wiese nach Riehen und Weil am Rhein und am Altrhein nach Frankreich auf die Île du ...

25 Seniorinnen und Senioren der Radsportgruppe Pro Senectute Fricktal trafen sich zusammen mit dem Leitungs-Team zur ersten diesjährigen Tagestour. Sie führte ab Muttenz nach Birsfelden, entlang der Wiese nach Riehen und Weil am Rhein und am Altrhein nach Frankreich auf die Île du Rhin. Eine Gruppe fuhr durch wunderschönes Naturschutzgebiet, die andere folgte dem Kanal bis zur Schleuse Kems (Foto beim Kraftwerk). Weiter ging es in die Petite Camargue auf einen wunderschönen Picknick-Platz. Die Tour war relativ lang, aber es war niemand überfordert und die Akkus machten nicht schlapp. Ausser einem glimpflich abgelaufenen Sturz ohne Folgen kamen alle unfallfrei an den Ausgangspunkt zurück. Zufrieden wurden die Velos in Muttenz wieder aufgeladen oder in den Zug mitgenommen und es ging zurück ins Fricktal. (mgt)