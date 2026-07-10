Auch die Jungen glänzten auf dem Wasser

Am Eidgenössischen Weidlingswettfahren, das am Wochenende in Möhlin und Rheinfelden durchgeführt wurde, überzeugten auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin. In der Kategorie ...

Eidgenössisches Weidlingswettfahren in Möhlin und Rheinfelden

Am Eidgenössischen Weidlingswettfahren, das am Wochenende in Möhlin und Rheinfelden durchgeführt wurde, überzeugten auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin. In der Kategorie Kinder (bis 9 Jahre) erkämpften sich Jason Soder/Mayla Kalt den hervorragenden 2. Rang, dicht gefolgt von Diana Lieberherr/Mayla Kalt (Doppelstart), die sich den 3. Platz sicherten. Nur knapp hinter den Kranzrängen landeten Talita Waldmeier/Leona Wanzenried auf Rang 4. Bei den Schülern (10–13 Jahre) gab es gleich doppelten Grund zur Freude: Timon Küng/Tobias Waldmeier holten den Sieg, während Mia Küng/Felina Wald meier sich den starken 3. Rang sicherten. Ron Kalt/Samuel Erni fuhren auf Rang 9. Auch die Jungfahrer (14–16 Jahre) zeigten eindrucksvoll, dass sie zur nationalen Spitze gehören: Simon Heinz/Luis Schlienger triumph ierten auf Platz 1, Nils Buchmüller/Levin Heinz erkämpften sich Rang 3. In der Kategorie Junioren (17–19 Jahre) wurde es richtig spannend: Robin Sacher/ Lion Wolf entschieden das Rennen mit einer hauchdünnen Sekunde Vorsprung für sich – ein Heimsieg, der das Publikum jubeln liess. Benjamin Krattinger/Pirmin Schlienger belegten Rang 7.

Nach kurzer Pause ging es im Einzelfahren weiter

Nach dem Paarwettfahren und einer kurzen Erholungsphase von rund zwei Stunden wartete in Rheinfelden bereits die nächste Herausforderung: das Einzel fahren. Hier mussten die jungen Wasserfahrer nochmals sämtliche Kraftreserven mobilisieren. Bei den Schülern gelang dies besonders Timon Küng, der souverän gewann – vor Gwen Wehrli (WFV Rupperswil) und seiner Schwester Mia Küng, die den 3. Rang holte.

In der Kategorie Jungfahrer erreichte Simon Heinz den starken 2. Platz, Nils Buchmüller Rang 6 – beide mit Kranz – und Luis Schlienger Rang 12. Bei den Junioren belegten Robin Sacher Rang 8, Benjamin Krattinger Rang 10, Lion Wolf Rang 12 und Pirmin Schlienger Rang 15. Am Ende dieses intensiven Wettkampfwochenendes bleibt nicht nur eine beeindruckende Bilanz, sondern auch ein Gefühl von Aufbruch und Stolz.

Die jungen Wasserfahrer haben gezeigt, wie viel Leidenschaft, Disziplin und Teamgeist in ihnen steckt – und dass die Zukunft dieses Sports bereits jetzt in starken Händen liegt.

Für die beiden Jungfahrleiter war es ein Moment, der unter die Haut ging: Sie sind mächtig stolz auf jedes erreichte Resultat, auf jeden beherzten Zug am Stachel, auf jede Sekunde Kampfgeist. Denn hinter all den Podestplätzen, Kränzen und knappen Entscheidungen steckt viel Trainingsarbeit, Vertrauen und der gemeinsame Wille, immer ein Stück besser zu werden. (mgt)