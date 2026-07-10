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Auch die Jungen glänzten auf dem Wasser

  10.07.2026 Rheinfelden, Sport, Möhlin
Die jungen Wasserfahrer zeigten Top-Leistungen.
Die jungen Wasserfahrer zeigten Top-Leistungen.

Eidgenössisches Weidlingswettfahren in Möhlin und Rheinfelden

Am Eidgenössischen Weidlingswettfahren, das am Wochenende in Möhlin und Rheinfelden durchgeführt wurde, überzeugten auch die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin. In der Kategorie ...

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