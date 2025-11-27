Anmietung für Asylunterkunft

ie Gemeinde Wettingen plant, im südlichen Teil der Zirkuswiese ein Unterkunftsprovisorium für Personen aus dem Asylbereich zu erstellen und für mindestens fünf Jahre dem Kantonalen Sozialdienst (KSD) zu vermieten. Der KSD beabsichtigt, ab Oktober 2026 Familien in der ...

ie Gemeinde Wettingen plant, im südlichen Teil der Zirkuswiese ein Unterkunftsprovisorium für Personen aus dem Asylbereich zu erstellen und für mindestens fünf Jahre dem Kantonalen Sozialdienst (KSD) zu vermieten. Der KSD beabsichtigt, ab Oktober 2026 Familien in der Unterkunft unterzubringen. Bei der Liegenschaft handelt es sich um einen Containerbau mit 120 Unterbringungsplätzen, der von der Gemeinde errichtet wird und auch einen Schul- und einen Bürocontainer umfasst. Die Miet- und Einrichtungskosten für das Vorhaben «KU Wettingen Zirkuswiese» belaufen sich auf 1,86 Millionen Franken. Per 1. November 2025 ver-zeichnete der Kanton Aargau mit 9763 Personen im Asylbereich einen neuen Höchststand. Deshalb betreibt der Kanton Aargau zurzeit sieben unterirdische Notunterkünfte; eine achte eröffnet im Januar 2026. (nfz)