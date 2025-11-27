Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Anmietung für Asylunterkunft

  27.11.2025 Fricktal, Nordwestschweiz

ie Gemeinde Wettingen plant, im südlichen Teil der Zirkuswiese ein Unterkunftsprovisorium für Personen aus dem Asylbereich zu erstellen und für mindestens fünf Jahre dem Kantonalen Sozialdienst (KSD) zu vermieten. Der KSD beabsichtigt, ab Oktober 2026 Familien in der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote