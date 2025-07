Anklage gegen fünf junge Männer

Grosse Serie von Einbrüchen, Sabotage- und Cyberdelikten

Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat gegen fünf junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren Anklage beim Bezirksgericht Rheinfelden erhoben. Die Gruppe soll – wie die NFZ bereits gestern berichtete – im Zeitraum zwischen Februar 2022 und Mai 2024 zahlreiche Delikte in wechselnder Konstellation verübt haben.

Walter Herzog

Vorgeworfen werden den Angeklagten Sabotageakte an Glasfaserkabeln, Einbruchdiebstähle, Cyberangriffe, Brandstiftungsversuche und gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr. Zwei Hauptbeschuldigte befinden sich bis heute in Haft. Ein grosses Echo in der Öffentlichkeit hatte im Dezember 2023 ein Sabotageakt in Rheinfelden ausgelöst. Gleich mehrmals wurden Glasfaserkabel zerschnitten. Dabei fiel die Versorgung mit Internet, Telefonie und Kabelnetz wiederholt aus. Die Verdachtsmomente verdichteten sich auf eine Gruppe junger Männer. Im Laufe des Verfahrens konnten diverse weitere Straftaten mit verschiedenen der fünf Männer in Verbindung gebracht werden. Aufgrund der Vielzahl der zur Last gelegten Delikte, waren die Ermittlungen aufwändig und langwierig. Bei den Beschuldigten handelt es sich um junge Schweizer aus der Region. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Diebstahl, dies teilweise gewerbsmässig und bandenmässig, mehrfache teils versuchte Brandstiftung, Störung des öffentlichen Verkehrs, mehrfache versuchte Erpressung, mehrfache Sachbeschädigung, teilweise mit grossem Schaden, mehrfache Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, mehrfacher Hausfriedensbruch, mehrfache teilweise versuchte Nötigung, strafbare Vorbereitungshandlungen zu Raub und weitere Delikte vor.

Sabotage in Rheinfelden als Auslöser

Nach den Sabotageakten an Glasfaserkabeln in Rheinfelden während der Festtage Ende Dezember 2023 konnten Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft Anfang Mai 2024 vier tatverdächtige Männer festnehmen und in Untersuchungshaft versetzen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts wurden umfangreiche Ermittlungen, Auswertungen und Überwachungsmassnahmen in ständiger und enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau durchgeführt. Die Gruppe soll in weiteren Fällen gezielt Einrichtungen der öffentlichen Infrastruktur sabotiert haben. So wurden wohl zwei Hemmschuhe aus dem Bahnverkehr entwendet und auf ein Gleis gelegt. Die herannahenden Güterzüge überfuhren diese zwar, die Hemmschuhe wurden aber weggeschleudert; die Entgleisung der Züge dürfte wohl eher zufällig nicht eingetreten sein. Auch wenn bei den Taten glücklicherweise keine Personen physisch zu Schaden kamen, war das Risiko für Gefährdungen in mehreren Fällen hoch. Gemäss der Anklage weisen einzelne Handlungen eine erhebliche kriminelle Energie und ein hohes Gefährdungspotenzial auf.

Cyber-Angriffe

Nebst physischen Sabotageakten verübte ein Teil der Beschuldigten auch digitale Angriffe: Mehrere Firmen wurden Ziel sogenannter DDoS-Attacken und anderer technischer Störungen. Weiter versuchten sich die Männer teilweise auch an Erpressungen. Die Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine politische oder extremistische Motivation. Vielmehr dürfte es sich um eine sich selbst verstärkende Gruppendynamik gehandelt haben. Die Delikte wurden über einen längeren Zeitraum hinweg, in unterschiedlicher Zusammensetzung, zahlreich und teils arbeitsteilig geplant und durchgeführt.

Die Anklageschriften listen eine Vielzahl schwerer Delikte auf. Der insgesamt verursachte Schaden beläuft sich auf rund 400 000 Franken, der erbeutete Deliktsbetrag auf 50 000 Franken. Aufgrund der Sabotage-Akte an Einrichtungen für die Allgemeinheit befinden sich unter den Geschädigten neben Privatpersonen und Firmen auch mehrere öffentliche Institutionen. Der Deliktszeitraum erstreckt sich von Februar 2022 bis Mai 2024.

Die Taten wurden mutmasslich nicht jeweils von allen fünf Männern gemeinsam begangen. So werden den drei Hauptbeschuldigten 41, 34 und 19 Delikte vorgeworfen. Den beiden weiteren Männern werden noch 4 bzw. 1 Delikte zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg beantragt für die drei Hauptbeschuldigten Freiheitsstrafen von 10, 8 und 6 Jahren sowie für die beiden weiteren Beschuldigten eine bedingte Freiheitsstrafe von 21 Monaten respektive eine bedingte Geldstrafe. Die Anklagen wurden beim Bezirksgericht Rheinfelden eingereicht. Zusätzlich zu den fünf beschuldigten Personen förderten die Ermittlungen auch Tatbeteiligungen zweier zum Tatzeitpunkt Minderjähriger zu Tage. Die entsprechenden Verfahren werden durch die Jugendanwaltschaft separat geführt. Wie die Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, gilt bis zu einem rechtskräftigen Entscheid für alle Angeklagten die Unschuldsvermutung.