Altes Handwerk und zeitgemässe Literatur

Der Laufenburger Burgschreiber Knut Diers liest am Donnerstag, 10. April (ab 19.30 Uhr) in der Strickstube in der KulturWerk-Stadt in Sulz aus seinen Werken. Der Abend beginnt damit, dass die Strickerinnen ihr Können präsentieren.

Danach liest der Burgschreiber aus seinen Werken, unter anderem auch neue Texte, die während seines bisherigen Aufenthaltes entstanden sind. So entsteht eine interessante Kombination von altem Handwerk und neuer Literatur. Anschliessend gemütliches Beisammensein und Ausklang in der KulturWerk-Stadt. (mgt)