Alexandra Leimgruber-Jud in den Fricker Gemeinderat

Mit der Kandidatin Alexandra Leimgruber-Jud für den Fricker Gemeinderat und dem Kandidaten Alex Meier für die Finanzkommission schlägt die SVP Frick zwei bekannte und im Dorf verwurzelte Persönlichkeiten zur Wahl vor. Es ist nun Zeit, sich über die finanzielle Zukunft der Gemeinde Frick Gedanken zu machen. Beide Kandidaten treten für nachhaltige Finanzen, verantwortungsbewusste Entscheide sowie kompetente Führung ein. Sie bringen beide, mit starken Lebensläufen, Erfahrung in die Entscheidungsgremien ein. In Frick muss das Gewerbe gestärkt werden und auch punkto Sicherheit braucht es bürgernahe Entscheide. Mit der Wahl dieser beiden Kandidaten blickt Frick in eine sichere Zukunft. Am 28. September zählt jede einzelne Stimme!

ANDREAS TSCHEULIN, FRICK