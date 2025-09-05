Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alexandra Leimgruber-Jud in den Fricker Gemeinderat

  05.09.2025 Fricktal, Leserbriefe

Mit der Kandidatin Alexandra Leimgruber-Jud für den Fricker Gemeinderat und dem Kandidaten Alex Meier für die Finanzkommission schlägt die SVP Frick zwei bekannte und im Dorf verwurzelte Persönlichkeiten zur Wahl vor. Es ist nun Zeit, sich über die finanzielle Zukunft ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote