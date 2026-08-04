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Aktion gegen Motorenlärm

  04.08.2026 Fricktal, Aargau

Bei heissem Sommerwetter führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag am Benken zwischen Küttigen und Oberhof sowie im Boowald zwischen Vordemwald und St. Urban eine gezielte Kontrollaktion durch. Beide Bergstrecken sind beim Freizeitverkehr beliebt, was zu Lärmemissionen und ...

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