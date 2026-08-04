Aktion gegen Motorenlärm

Bei heissem Sommerwetter führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag am Benken zwischen Küttigen und Oberhof sowie im Boowald zwischen Vordemwald und St. Urban eine gezielte Kontrollaktion durch. Beide Bergstrecken sind beim Freizeitverkehr beliebt, was zu Lärmemissionen und ...

Bei heissem Sommerwetter führte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag am Benken zwischen Küttigen und Oberhof sowie im Boowald zwischen Vordemwald und St. Urban eine gezielte Kontrollaktion durch. Beide Bergstrecken sind beim Freizeitverkehr beliebt, was zu Lärmemissionen und regelmässigen Klagen aus der Bevölkerung führt. Im Fokus der mehrstündigen Aktion stand daher das Verursachen von vermeidbarem Lärm durch unnötiges Herumfahren, lautstarkes Beschleunigen und durch verbotene Manipulationen an Fahrzeugen. Weil sie die Kontrollstelle mindestens viermal passierten, verzeigte die Kantonspolizei sieben Motorradfahrer und zwei Motorradfahrerinnen im Alter zwischen 17 und 60 Jahren. Einer von ihnen fuhr im Boowald gleich siebenmal auf und ab und liess den Motor durch hohe Drehzahlen aufheulen.

(mgt/nfz)