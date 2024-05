Aargauer Museen sind an der Spitze

66 Museen am Museumstag geöffnet

Im Aargau findet dieses Jahr der Internationale Museumstag am Sonntag, 26. Mai, statt. Viele Aargauer und die Fricktaler Museen präsentieren ihre neuen Ausstellungen.

Alle Schlösser von Museum Aargau, die Klosterhalbinsel Wettingen und das Reusspark Museum, Gnadenthal bestechen mit Stationentheater und szenischen Führungen. Im Fricktaler Museum in Rheinfelden findet unter dem Titel «Auf leisen Pfoten» eine Spurensuche mit Kater Rudolf Mautz (ein Kinder- und Familienquiz) statt. Die Ausstellung im Dorfmuseum Alter Dreschschopf, Mumpf heisst «50 Jahre Autobahn durch Mumpf», Substanzverluste, Tunnelvarianten, Zukunftsvisionen. Im Rehmann Museum in Laufenburg heisst das Event «vernetzte Natur: Workshop zu Pflanzen und Pilzen». Das Jakob Müller Museum in Frick zeigt die Entwicklung der Bandweberei in der Nordwestschweiz und der Jakob Müller AG. Das Unternehmen ist der Weltmarktführer von Bandwebmaschinen. Auch das Sauriermuseum Frick ist geöffnet.

Nach längerem Unterbruch wieder dabei sind das Museum Brittnau mit «Begegnung und Erinnerung», das Museum Aarburg mit «vom Wasser zum Strom», das Museum Altstadt Mellingen Stadtscheune mit «Achtung Pause» – ein Bezug zum Kino aus 1947 und das Tabak- und Zigarrenmuseum Menziken mit «Zeitreise durch die Tabakindustrie». Im Heimatmuseum Rothrist heisst es «Mechanisierung im 19. –20. Jh. und kreative Rothrister/innen». «Drucken mit Pflanzen» lautet ein Workshop im Kunsthaus Zofingen, «Inspiriert von Strohhüten» derjenige im Schweizer Strohmuseum Wohlen. Das Dorfmuseum Strohdachhaus in Kölliken zeigt eine Dokumentation zu Holzwurm & Balkenbruch. Einmal mehr setzt sich der Kanton Aargau einsam an die Spitze aller gemeldeten Schweizer Museen. (nfz)