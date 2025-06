Aargauer Meister im Mixed

Am Samstag endeten in Wettingen die kantonalen Meisterschaften der Aktiven im Tennis. Erfreulich aus Fricktaler Sicht: der Sieg von Aimée Frey (R2/ TC Frick) und Ibrahim Fetov (TC Spreitenbach). Sie gewannen in einer hart umkämpften Partie das Mixedfinale gegen Annina Stadtherr (TC ...

Am Samstag endeten in Wettingen die kantonalen Meisterschaften der Aktiven im Tennis. Erfreulich aus Fricktaler Sicht: der Sieg von Aimée Frey (R2/ TC Frick) und Ibrahim Fetov (TC Spreitenbach). Sie gewannen in einer hart umkämpften Partie das Mixedfinale gegen Annina Stadtherr (TC Aarau) und Philippe Ruch (R1/TC Teufenthal) mit 7:5, 5:7, 11:9. Auch in den übrigen Doppelkonkurrenzen setzten sich jeweils die top gesetzten Paarungen durch. Während bei den Männer Ibrahim Fetov (R1) und Nico Janella (R1) vom TC Spreitenbach keine Probleme bekundeten auf dem Weg zum Turniersieg, war das Finalspiel bei den Frauen ebenfalls hart umkämpft. Am Ende siegten Michelle (R1) und Aylin Paroubek (R4) vom TC Brugg im Final gegen Misa Celcer (R2/ TC Brugg) und Annina Stadtherr (R2/TC Aarau) mit 6:7, 6:2, 10:8. Bei den Männern holte sich Routinier Alexander Sadecky (Würenlos) den Titel. Die Konkurrenz der Frauen endete mit dem überraschenden Titelgewinn der ungesetzten 17jährigen Stefaniya Pushkar (N4, 54). Sie setzte sich auf dem Weg zum Titel gleich gegen drei stärker klassierte Spielerinnen durch. (mgt/nfz)